​​朱孝天「娶中國妻」失言連環爆！猛料截圖瘋傳急改口

娛樂中心／李汶臻報導

近期有關朱孝天「被退出F4」的爭議持續延燒，日前多張他在VIP粉絲群組中開撕三位前成員以及工作團隊的截圖流出，相關畫面在中國社群平台瘋傳並衝上熱搜。消息延燒短短一天，朱孝天25日晚間突然發布聲明，緊急為失言風波「止血」。隨後有關他過往的失言黑歷史也再度被掀出，其中他過去自嘲「皇帝投胎」、「有那麼多女生伺候我」的言論，再度引發熱議。

日前多張疑似朱孝天本人在VIP粉絲群組中，連拋震撼猛料的鐵證截圖流出，畫面中赫見「假唱」、「勾結黃牛炒票逃稅」、「海外洗錢」等敏感字眼，甚至還提及「已前往國台辦配合調查」。對此，朱孝天25日突在各社群平台發布正式聲明並公開道歉，澄清自己提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，強調自己一度未能控制情緒，才脫口不理性言論。他緊急發布聲明、為失言「止血」的舉動，間接證實網傳截圖中的爆料者就是他本人。

值得一提的是，朱孝天的失言風波不只這一樁。他先前在直播中談及今年初在日本因流感併發肺炎過世的女星大S（徐熙媛），竟脫口爆料「熙媛生前花錢大手大腳」，引發網友熱議。此外，他自2016年與中國演員韓雯雯結婚後，就搬到北京定居。過去直播時大膽談及敏感的政治議題時，他語出驚人表明立場說「我真的很希望趕快統一」。

此外，朱孝天過去接受訪問談及與中國妻子的婚後生活時，竟冒出「皇帝投胎論」。他當時為了證明自己愛妻、寵妻，稱自己名下無車無房，都給了老婆。他受訪時不斷誇老婆韓雯雯命好，表明日常都是自己做飯、做家務。朱孝天當時還自曝從交女朋友開始，就覺得自己一定是「皇帝投胎」，甚至口出狂言稱「不然哪有這麼多女生這樣伺候我」。這番話流出讓網友們直呼尷尬、離譜，甚至有中國網友狠酸他「普信男」、「普通又自信」。

