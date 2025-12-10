朱孝天「遭F4排除」自曝被退出真相 他不忍揭關鍵：羨慕嫉妒恨作祟

記者林汝珊／台北報導

藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，8日他親自拍片說明自己被「退出F4」的內幕，直指相信音樂高層艾姐（謝芝芬）抹黑、潑髒水。對此，文化大學大眾傳播系兼任副教授謝國安在9日發文分析此事。

朱孝天拍片自揭被「退出F4」內幕。（圖／翻攝自朱孝天微博）

謝國安表示，朱孝天近期一系列動作其實反映出「羨慕嫉妒恨」心態，認為無論如何，言承旭、周渝民、吳建豪都混得比他好太多，這次相信音樂找他做F4合體，他就在那邊擺架子，「表面上不在乎，但內心其實想說：『沒有我就不叫F4，看你們怎麼辦。』」

結果，相信音樂最終找來周杰倫、五月天阿信與F3合作新單曲，謝國安不禁笑出：「你就真的可割可棄，再出來唉，就沒意思了。」不少網友留言附和：「用自大掩飾自卑…」、「結果是Forgot」、「擺架子也要看能力」。

