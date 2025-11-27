朱孝天F4演唱會遭排除 個人巡演票房慘「不到8成不開唱」

朱孝天疑似遭到F4除名，連新專輯也成為局外人。(圖／吳松翰攝)

偶像男團「F4」解散多年，今年重返歌壇後，預計於上海「梅賽德斯奔馳文化中心」舉辦演唱會，並由五月天阿信擔任製作人，不過成員之一的朱孝天，疑似遭到除名，就連新專輯也成為局外人，沒想到就連個人巡演票房也慘遭滑鐵盧，甚至傳出現場坐不到八成滿就不開唱。

根據《鏡週刊》報導，朱孝天雖因F4聲名大噪，卻絲毫不掩飾對F4的看法，直播時挑明不喜歡過去的歌曲，更搶先爆料F4錄製新歌，接著對於錄完後，被久候在外的粉絲拿手機狂拍一事，感到不滿，讓他臉色難看表示：「又得要面對這種事，無法享受」。此外，今年七月在大巨蛋合體，不僅服裝跟其他三人不同色系，互動時還疑似保持距離，讓官方在安排復出流程上，明顯感到棘手，才會被剔除在演唱會及新專輯名單外。

朱孝天個人巡演票房慘澹。(圖／微博)

對於被剔除在F4下個月將在上海舉辦的《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，朱孝天如今將心力放在個人巡演，不過票房不如預期，像是首場南京站賣不好，接著取消廣州場，對此，他強調演出內容需調整，不過後面場次票房，反倒更加慘澹，這個月在廣東陽江開唱時，門票只賣出一半，原先人民幣680元至280元的票價（約新台幣3007元到1238元），甚至用人民幣50元(約台幣211元)就能買到，不過場內依舊有不少空位，人氣令人堪憂。

沒想到這場演唱會還爆出爭議，傳出朱孝天表示坐不到八成滿就不開唱，後面票價降至25元人民幣售出，或改成免費入場，碰巧當晚就比原定時間延後半小時開唱，引發外界好奇是否因為上座率而頗具壓力。此外，朱孝天曾在直播提及「我是提供情懷，不是消費情懷」，讓人好奇拋開團體光環後，是否能在演藝圈單打獨鬥。

F4今年在五月天演唱會合體。（圖／相信音樂提供）

