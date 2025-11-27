朱孝天F4演唱會遭排除 個人巡演票房慘「不到8成不開唱」
偶像男團「F4」解散多年，今年重返歌壇後，預計於上海「梅賽德斯奔馳文化中心」舉辦演唱會，並由五月天阿信擔任製作人，不過成員之一的朱孝天，疑似遭到除名，就連新專輯也成為局外人，沒想到就連個人巡演票房也慘遭滑鐵盧，甚至傳出現場坐不到八成滿就不開唱。
根據《鏡週刊》報導，朱孝天雖因F4聲名大噪，卻絲毫不掩飾對F4的看法，直播時挑明不喜歡過去的歌曲，更搶先爆料F4錄製新歌，接著對於錄完後，被久候在外的粉絲拿手機狂拍一事，感到不滿，讓他臉色難看表示：「又得要面對這種事，無法享受」。此外，今年七月在大巨蛋合體，不僅服裝跟其他三人不同色系，互動時還疑似保持距離，讓官方在安排復出流程上，明顯感到棘手，才會被剔除在演唱會及新專輯名單外。
對於被剔除在F4下個月將在上海舉辦的《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》，朱孝天如今將心力放在個人巡演，不過票房不如預期，像是首場南京站賣不好，接著取消廣州場，對此，他強調演出內容需調整，不過後面場次票房，反倒更加慘澹，這個月在廣東陽江開唱時，門票只賣出一半，原先人民幣680元至280元的票價（約新台幣3007元到1238元），甚至用人民幣50元(約台幣211元)就能買到，不過場內依舊有不少空位，人氣令人堪憂。
沒想到這場演唱會還爆出爭議，傳出朱孝天表示坐不到八成滿就不開唱，後面票價降至25元人民幣售出，或改成免費入場，碰巧當晚就比原定時間延後半小時開唱，引發外界好奇是否因為上座率而頗具壓力。此外，朱孝天曾在直播提及「我是提供情懷，不是消費情懷」，讓人好奇拋開團體光環後，是否能在演藝圈單打獨鬥。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 21 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
香港五級火警造成重大傷亡 韓國網友呼籲取消MAMA
香港昨（26日）新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡，韓國網友在網上發起連署，呼籲原定於11月28日至29日舉行的2025 MAMA亞洲音樂大獎頒獎禮能取消，以表對受災民眾的關心與尊重。網友留言表示，「希望MAMA主辦能審度形勢，當初要是在韓國辦就好。」「這種情況還要辦音樂頒獎禮也太怪了。」「希望能把MAMA的海外病治好。」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
白冰冰被50人董座貴婦團逼哭 伴遊吉隆坡回報
白冰冰日前到馬來西亞舉行辦「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲組團應援，讓她在台上感動哽咽地說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」太報 ・ 9 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 1 天前
金馬獎2025／金馬62得獎名單「5個演員獎」分析：曾敬驊得獎、這些大咖都說話了！
2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 1 天前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感
陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。鏡報 ・ 1 天前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒EBC東森娛樂 ・ 18 小時前