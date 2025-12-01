朱學恒今出獄！身材暴瘦、滿臉鬍渣 鞠躬稱「各位費心了」

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

名嘴朱學恒因2022年強吻國民黨台北市議員鍾沛君，遭判刑11個月，並於2025年1月24日入監服刑。由於他在獄中表現良好，獲得縮刑，今(1)日出獄。而朱學恒稍早離開台北監獄，他身形暴瘦、滿臉鬍渣，面對媒體拍攝僅回「麻煩各位費心了」，便搭車離去。

朱學恒被控於2022年連續2次強吻鍾沛君，台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪起訴。一審台北地方法院依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月；二審台灣高等法院改判11月徒刑，檢方及被告未上訴而定讞。朱學恒於今年1月24日入監服刑，原訂12月23日服刑期滿，不過他在獄中表現良好、符合縮刑條件，提前22天在今日出獄重獲自由。

※尊重身體自主權！請撥打113、110※

