朱學恒出獄了！憔悴鞠躬吐「1句話」 暴瘦模樣曝光

名嘴朱學恒餐敘期間強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11月定讞，今年1月24日主動提前到北檢報到入監。據了解，朱學恒在台北監獄服刑期間表現良好，經評估後獲得縮刑，今（1日）提前出獄，他上午11點25分走出台北監獄，整個人瘦了一圈，面對媒體僅鞠躬表示：「麻煩各位費心了」。

朱學恒於2022年8月間出席餐敘，席間趁其他人離開、僅剩他與鍾沛君獨處時，竟強行將對方壓制在牆邊，二度強吻嘴唇、伸舌舔臉頰，還說出「反正妳明天也不會記得」等語。鍾沛君事後報案，朱被依強制猥褻罪起訴。

一審法官認為朱學恒以強暴方式猥褻被害人，侵害女性自主決定權，且毫無悔意，判刑1年2月。朱不服上訴，二審時態度轉變，承認犯行並表達道歉與願意賠償意願，雖未能達成調解，但法院認定其態度改善，改判11月徒刑，全案定讞。

此外，鍾沛君另提附帶民事訴訟求償500萬元，承諾全數捐作公益。一審判朱須賠償35萬元，朱主張僅應賠10萬元再上訴，高院審理後認為原判適當，駁回上訴，全案確定。

今年1月入監至今，朱學恒在獄中表現被評為「良好」，根據《行刑累進處遇條例》規定，累進處遇進至第三級以上有期徒刑的受刑人，若每月成績總分達10分以上，則可依其級別縮短刑期。具體而言，第三級受刑人每執行一個月可縮短2日，第二級可縮短4日，第一級可縮短6日。

朱學恒在獄中表現獲肯定，累進處遇達標準，經監務委員會決議，並報請法務部核備，依規可獲縮刑23天，12月1日即獲釋出獄。

