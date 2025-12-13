朱學恒出獄同框火辣老闆娘 雙手「擺放位置」引網熱議：學乖了？

名嘴朱學恒出獄後，開直播採訪火辣地瓜球攤老闆娘，全程小心翼翼保持距離。（翻攝YT頻道@萬事通事務所）

名嘴朱學恒因為強制猥褻入獄服刑，不過由於在獄中表現良好，獲得減刑，提早結束11月刑期出獄，重獲自由。近日他重啟直播採訪一名地瓜球攤老闆娘，引發大批網友高度關注，不少人湧入留言直呼：「拜託趕快逃跑！」

朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君，被判入獄服刑11個月，因表現優異，得以縮減刑期，在12月1日提早出獄。朱學恒出獄後馬不停蹄，最近一次的直播更是親自跑到了台中一家超人氣的「手工地瓜球」攤位。這家店之所以聲名大噪，除了地瓜球本身美味，老闆娘的火辣身材也是話題焦點，吸引許多顧客慕名而來。

這次朱學恒選擇與這位話題性十足的攤主同框，無疑是替自己的回歸製造了另一個爆點。相較過往的爭議形象，朱學恒在這次同框合影時顯得格外謹慎，他全程與老闆娘保持了適當的距離，就連兩人合影時，朱學恒的雙手更是規矩地放在背後。他刻意避嫌的舉動，反而成了網友們最津津樂道的細節。

老闆娘將兩人的合照放上社群媒體後，立刻引爆網友討論度，許多「吃瓜群眾」紛紛湧入留言犀利狂酸他的「兩隻手變得超乖巧」，也有人提醒老闆娘：「不要一起吃飯」「拜託趕快逃跑！」「千萬別跟他喝酒」「站太近小心被強吻」。

