朱學恒出獄後合照爆乳闆娘 雙手背後網酸：手變乖了

（記者周德瑄／綜合報導）名嘴朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君案，服刑11個月後於12月1日提前出監，出獄後開直播探訪美食再度引發討論。他12日前往台中大甲拜訪地瓜球攤，與老闆娘同框合影曝光，畫面中朱學恒刻意保持距離、雙手背後的姿態，被網友形容「異常拘謹」，相關畫面迅速在網路發酵。

圖／朱學恒出監後再開直播，與地瓜球老闆娘同框引發討論。（翻攝自萬事通事務所YT）

朱學恒於2022年餐敘中兩度強吻時任議員鍾沛君，並發表不當言語，事後遭提告並被法院依強制猥褻罪判刑11個月定讞。他於今年1月入監服刑，因表現良好獲准縮刑，提前在12月1日出監。出獄後，他持續經營YouTube直播，內容以個人生活、減重經驗及文化科技議題為主，鮮少觸及政治。

12日的直播行程中，朱學恒前往曾造訪過的大甲地瓜球攤，與外型亮眼、在社群頗具知名度的老闆娘互動。直播過程中兩人僅進行輕鬆閒聊，朱學恒全程與對方保持距離。事後老闆娘在Threads分享合照，畫面中朱學恒雙手放在背後、身體微微前傾，顯得相當謹慎。

照片曝光後，引來大量網友留言，有人調侃他「手變乖巧了」，也有人酸說「站太近小心被強吻」、「不要一起吃飯比較安全」。相關討論再度讓朱學恒的過往案件成為焦點，也顯示他出獄後的一舉一動，仍持續受到高度關注。

