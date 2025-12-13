朱學恒出獄暴瘦20公斤合體辣妹闆娘！486先生不忍說話了：公關手法

娛樂中心／台北報導

「宅神」朱學恒因強吻、擁抱台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11個月。因在獄中表現良好，本月1日提前出獄，他 12日出外景開直播拜訪台中大甲知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘Bella合照時雙手放在後方，引發網友熱議。如今電商名人「486先生」陳延昶也發文評論。

「486先生」陳延昶發文評論。（圖／翻攝自臉書）

486先生昨（13）日在臉書發文評論朱學恒，表示以20年對媒體生態的經驗判斷，強烈懷疑這會不會是一次公關公司在背後操作的「試水溫」？486先生表示，媒體報導朱學恒「暴瘦20公斤」，是非常典型公關手法，目的是想在公眾心中建立一種「他已經受過苦了」印象，「彷彿在說，看，他已經為自己的錯誤付出了代價，接著提到換上西裝、出外景，以及與辣妹闆娘合照時，雙手放在後方，舉止十分紳士。」

廣告 廣告

486先生認為，這更像是一種精心設計畫面，意圖傳達一個訊息：「他已經改過自新，學會了與女性保持距離，甚至連肢體語言都變得乖巧。」486先生分析，這些細節無論是真是假，在媒體的放大鏡下，都成為了一種「悔改」符碼。

更多三立新聞網報導

狂被叫阿Ken女友！安心亞炸出屁股蛋「突認愛了」 鬆口婚禮進度

獨家／苦撐半年不幹了！屈中恆妻Vicky便當店突收攤 「致命主因」曝

韓援樂天三本柱解散？禹洙漢、河智媛遭爆不續留台灣 樂天回應了

來台1年突解約回韓！啦啦隊女神親揭「最大主因」不忍了 最新近況曝

