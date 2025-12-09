朱學恒出獄瘦20公斤！回歸直播自曝這件事

▲朱學恒提前出獄瘦20公斤！首次回歸直播自曝「這件事」。（圖／翻攝自朱學恒YT）

[NOWnews今日新聞] 因強吻台北市議員鍾沛君遭判刑入獄的「宅神」朱學恒，今年1月入監服刑，表現良好於12月1日提前出獄。8日他正式重返 YouTube，以「朱學恒2.0版本更新」開啟出獄後首場直播，首度露面就讓許多網友驚呼「瘦超多！」他也透露在獄中8個月瘦了20公斤，作息完全變成「北監模式」，每天清晨4點自然醒。

朱學恒強調，新版直播「不講八卦、不講政治」，只談如何鍛鍊身體、改善生活。他笑稱自己就像軟體更新版本，「修復錯誤、減重優化、肌力強化」，希望陪著大家一起運動、一起變健康，「有錯要改，進去蹲，出來就要變好」。

朱學恒在直播中分享獄中日常，在不到一坪的空間生活，日復一日規律作息讓體重迅速下降，「沒有人在監獄裡過得很爽快」，也因為長期曬不到太陽，皮膚變白、衣服也變得鬆鬆的。

為了讓不同時段的觀眾都能參與，朱學恒中午再度開直播，這次換上西裝、大談商朝歷史與書籍《翦商》，氣色顯得精神許多。面對網友關心他為何變得這麼瘦，他也坦言：「人真的變小了，但之後會練回來。」聊天室湧入大量打氣留言，網友表示：「平安回來就好」、「看得出來氣色變好了」、「期待朱大接下來的新方向」、「重獲新生，加油！」



