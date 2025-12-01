朱學恒出監！暴瘦體型「減一半」 友人撐黑傘擋媒體

朱學恒今(1) 日出監，身形瘦了一大圈。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕名嘴朱學恒因強制猥褻罪被判處11個月徒刑定讞，他在台北監獄服刑期間表現良好，可縮短刑期，原定23日期滿出監，提前22天在今(1)日出獄重獲自由，上午接近11點30分步出北監，身形較以往暴瘦，快讓人認不出；面對媒體守候未停下腳步受訪，友人也立即撐起黑傘阻擋拍攝。

被追問是否有向被害人道歉？以後還會喝酒嗎？朱學恒僅說：「麻煩各位費心了，謝謝。」深深一鞠躬後，即坐上友人車輛離去。

朱學恒2022年8月間在台北市大安區某餐廳包廂2度強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11月定讞，鍾沛君另提民事訴訟求償，法院判朱須賠償35萬元確定。

廣告 廣告

朱學恒原訂今年2月4日發監執行，他提早於1月24日報到執行，由於他在獄中表現良好，每月累進處遇級數及分數達標可縮短刑期，原定12月23日執行期滿，減刑約22天，提早於1日出監。

有粉絲特地來迎接朱學恒出獄，來自新北市的林小姐說，很巧她今天休假，特地帶了手寫板「WELCOME BACK」歡迎朱學恒回來。

朱學恒今(1) 日出監，身形瘦了一大圈。(記者鄭淑婷攝)

朱學恒今(1) 日出監，身形瘦了一大圈。(記者鄭淑婷攝)

來自新北市的林小姐是朱學恒的粉絲，她特地帶來手寫板，歡迎朱學恒回來。(記者鄭淑婷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

朱學恒強吻鍾沛君坐牢 表現良好明天提前出獄

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

民眾黨下車潮？朱蕙蓉怒斥黨「雙標」 今宣布退黨

何鷹鷺「關鍵一問」成照妖鏡 民進黨：戳破國民黨政治詐術

