朱學恒回歸開直播！-20kg大聊健身 坦言「不再談政治」原因曝光

朱學恒出獄後首開直播，大聊健身。翻攝萬事通事務所YT



「宅神」朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君入獄服刑，本月1日刑滿出獄。時隔7天，朱學恒8日開起直播，透露「8個月瘦20公斤」變成大頭貢丸，還請來健身教練大談健身，完全沒聊政治，準備另闢新路線。

朱學恒8日早上8點在YT頻道開直播，坦言生理時間已調到北監時間，現在都是4點起床，「進去蹲，出來就要變好」，希望和大家一起變健康。

他透露，在裡頭飲食很難有足夠蛋白質、一週只能曬50分鐘太陽，勤快地在僅1坪大小的環境下健身，練到「捲腹可做到1千下」，8個月瘦了20公斤，但覺得肌肉線條要再加強。

他接著請健身教練指導動作，邊做邊和網友聊天，許多人留言鼓勵「朱大，歡迎回來」、「氣色變得很不錯，年輕起來～重獲新生很棒！祝福朱大」、「變成健康快樂台」、「以為是濾鏡，結果不是，朱大真的變瘦了」。

朱學恒換上西裝介紹愛書，表示往後直播只談科技和國際。翻攝萬事通事務所YT

當天中午，朱學恒換上黑色西裝再開直播，自嘲「不要說你看不習慣，我自己也看不慣，我在鏡頭前面沒看過自己臉這麼小」，談論他喜愛的一本史學書《翦商：殷周之變與華夏新生》。

他預告往後週一到週五中午都會開直播，基本上不會談台灣政治，因為「已經看到結局」，未來只談科技、國際、中美，那才重要，台灣的東西都是小打小鬧，希望能帶領粉絲們好好活下去。

