朱學恒回歸首開直播不談政治！「做這件事」自己也驚嘆
政治中心／李明融報導
「宅神」朱學恒2022年在餐敘中兩度強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判刑11月定讞，今年入獄服刑後，原訂於12月23日刑滿，但由於在獄中表現良好，因此給予縮刑，提早在12月1日出獄。他在獄中狂瘦20公斤，8日上午他出獄後首度開直播，不聊政治，改聊健身、歷史故事，以及國際新聞，他看到鏡頭中的自己還不禁驚嘆「沒看過自己臉這麼小」。
朱學恒出獄後積極健身，還開直播分享整個過程。（圖／翻攝自朱學恒YT）朱學恒在直播中大聊自己在獄中的生活，稱自己瘦了20公斤變身為「朱學恒2.0」，他還說自己在不到1坪的空間度過8個月，養成「北監時間」，現在他都是清晨4點起床，「度過人生不是那麼順利的一段時間，有錯要改，進去蹲，出來就要變好」，他也很高興大家還願意看他直播，並表示有錯就要改，這次他也不聊政治，改聊健身、歷史故事及國際新聞。他還不忘提醒直播間的網友，想帶著大家一起變瘦、變強、變得更健康。
朱學恒在獄中暴風瘦身，並養成早睡早起的習慣。（圖／民視新聞）
朱學恒看到鏡頭中的自己變得如此消瘦，他笑稱「我在鏡頭前面沒看過自己臉這麼小」，談到在獄中生活的心得他說道「沒有人在監獄過得很爽過，怎麼可能吃好喝好，60塊的預算是能吃多好？」；不少網友紛紛在直播間留言回應「朱大終於回歸，把人生拉長看，發生有些事或許不見得是壞事！加油」、「讓我們一起跟著朱大改成『北監作息』，大家一定都要身體健康」、「朱大早晨帶大家一起健身，這樣的回歸方式真的很棒」、「氣色變得很不錯，年輕起來～重獲新生很棒！祝福朱大」、「很健康啊！歡迎回來！別再喝酒誤事囉」。
