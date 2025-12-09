朱學恒回歸！自曝瘦了20公斤 首次直播不談政治「講這題」

娛樂中心／倪譽瑋報導

「宅神」朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君遭判刑入獄，如今他提前出獄，8日開直播和大家見面；而朱學恒回歸後的首次直播「不講八卦、不講政治」只談如何練身體，陪大家一起變瘦、一起變強、一起健康；當天中午，朱學恒換上西裝，與大家深度聊商朝歷史。

先前朱學恒被判刑11個月，2025年1月24日報到入監，在獄中表現良好，12月1日提前出獄後，在8日回歸頻道，一大早就開直播「朱學恒2.0版本更新」，內容有修復錯誤、減重優化、肌力強化，陪大家一起運動，「這次不講八卦、不講政治，只講怎麼把自己的身體練回來、怎麼把自己的生活練回來。」

廣告 廣告

朱學恒在直播中透露，他的生理時間已經變成「北監作息」現在都是清晨4點起床，他也分享獄中生活，過去在不到一坪大的空間，8個月就瘦了20公斤，對現在的自己不滿意，希望透過鍛鍊讓肌肉線條可以更好看「有錯要改，進去蹲，出來就要變好」。

朱學恒中午再直播，穿上正式的西裝聊歷史。（圖／翻攝自YT@萬事通事務所）

過去的觀眾部分是晚上才來看直播，他感謝一大早願意來看的人「（我們）一起變瘦、一起變強、一起健康快樂地迎接這個社會。」當天中午，他穿上西裝，分享書籍「翦商」大談商朝歷史；而面對網友提問「為什麼這麼瘦？」他表示「沒有人在監獄裡過得很爽快」人變小了，西裝也看起來有點大，加上曬不到太陽，皮膚也有點「變白了」。

朱學恒的回歸，讓許多人紛紛鼓勵「很期待接下來的直播走向。平安歸來就好」、「喜歡朱大進修回歸後的轉變」、「朱大回來了，加油」、「氣色變得很不錯，重獲新生很棒！祝福朱大」。

更多三立新聞網報導

館長嗨翻！「抖音商業號」終於開通了 粉絲人數、開播時間曝

南迴搞軌案李泰安出獄！泰安休息站變雜貨店 李雙全兒已是警察

俄Su-34軍機驚傳出事！機庫內「彈射系統故障」 2飛官撞天花板慘死

台灣之光！瑞莎領體操小將連奪金牌「國旗飄揚德國」

