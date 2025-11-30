朱學恒強制猥褻遭判11月 表現良好明日提前出獄

社會中心／綜合報導逃亡14年的重大通緝犯，被押解回台！1999年，台北市天母地區，發生一起街頭砍殺命案，釀成1死2傷，事後，竹聯幫孝堂天母分會副會長〝賴彥翰〞被判刑11年2個月定讞，但入獄前，賴彥翰拿假護照潛逃出境，躲到印尼隱姓埋名，這次，刑事局和印尼警方合作，將他逮捕，押解回台服刑。穿著灰衣外套，一下飛機，就被多名員警上銬逮捕，他是逃亡多年的"重大通緝犯"賴彥翰，過去擔任竹聯幫孝堂天母分會副會長，在26年前犯下殺人案，逃往印尼，如今被遣返回台。"印尼國警國際關係部"官方IG發布新聞，指出「成功逮捕台灣籍通緝犯賴彥翰，逮捕行動於週三在北雅加達公寓展開，經過三天監控，拘捕嫌犯，隨後遣返回原籍國。」而這起殺人案，要從1999年說起。當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台。（圖／民視新聞）騎樓拉起層層封鎖線，地上還留下一大灘血跡，當時20歲的賴彥翰，為了替小弟出氣，持西瓜刀、棍棒，率眾前往尋仇群毆，兩派人馬就在台北天母街頭大開殺戒，過程中，一名19歲呂姓少年傷重身亡。賴彥翰後來被依殺人等罪，判刑11年2個月，沒想到，2011年，賴彥翰入監前，拿假護照潛逃出境，躲到印尼，隱姓埋名做生意，日前因為個資怪異，被印尼警方盯上，跟我國刑事局確認後，確定是台灣通緝犯後，將人逮捕。當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台。（圖／民視新聞）法網恢恢，疏而不漏，通緝犯逃了14年，終究得面對法律制裁。原文出處：當街砍死仇家逃亡14年! 賴彥翰躲印尼經商遭押解回台 更多民視新聞報導闖紅燈遇警攔查嗆「認識林志穎」離譜藉口全曝光 最後竟是通緝犯台東公務員雇3少女坐檯！遇警臨檢「竟把14歲女塞冰箱」下場曝民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！

民視影音 ・ 1 天前