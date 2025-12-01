朱學恒強吻朱沛君判11月 「表現良好」12/1提前出獄

最新消息，朱學恒涉嫌在2022年2度在餐敘中強吻北市議員鍾沛君，還狂言：「反正妳明天也不會記得」，全案經女方提告，他被依涉犯《刑法》強制猥褻罪判11月徒刑，全案定讞他在今年1月24日入台北監獄服刑，今天上午他重獲自由，步出監獄門口時也在媒體拍攝之下當眾鞠躬，並開口說：「麻煩各位費心了」，而據了解他之所以可以被減刑，是因為在獄中「表現良好」，相關累進處遇級數跟分數都達標，本來12月23日才刑滿，因此獲得減刑在今天提前被釋放。

朱學恒12月1日上午提前出獄。（圖／資料畫面）

廣告

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

