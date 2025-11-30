朱學恒強吻鍾沛君判刑11月！他1原因獲縮刑 預計明提前出獄

社會中心／施郁韻報導

朱學恒因涉及強吻、擁抱，遭台北地院依強制猥褻罪判刑1年2月，上訴高院後改判11月定讞。朱學恒放棄上訴，今年1月間入獄服刑。據悉，朱學恒因在獄中表現良好，刑期確定至今（30）日期滿，預計明日就能提前出獄。

據了解，2022年8月間，朱學恒與鍾沛君、陳菁徽聚餐飲酒，趁聚餐包廂內僅剩鍾沛君一人，2度強吻鍾沛君，不顧對方反抗，強制猥褻得逞，還表示「反正你明天不會記得」，一審遭判1年2月。

二審開庭前，朱學恒發文稱「深感悔悟」，向鍾沛君道歉，直至二審改判11個月有期徒刑，朱學恒接受判決結果，另民事部分，朱學恒判賠35萬元。

由於朱學恒在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，每月可縮短刑期，原定12月23日出獄，改為12月1日提早出獄，重獲自由。

