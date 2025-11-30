朱學恒強吻鍾沛君坐牢 表現良好明天提前出獄

朱學恒今年1月24日主動提前報到入獄服刑，預計將於明日出獄。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕名嘴朱學恒2022年8月6日邀約台北市議員鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，連續強吻女方2次。一審法官判依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月，二審改判11月徒刑定讞。朱學恒今年1月24日主動提前報到入獄服刑，因其在台北監獄內表現良好，獲得縮刑，預計將於明日出獄。

朱學恒被控於2022年間與鍾沛君餐敘時，以雙手強押期肩膀，並強行親吻其嘴唇。隨後再度起身走向鍾二次強吻她的嘴唇。台北地檢署調查後，認定朱連續2次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪將他起訴。一審判朱有期徒刑1年2月，二審改判11月徒刑，因檢方與被告均未上訴，因而定讞。

台北地檢署原通知朱學恒今年2月4日入監，但他選擇提前到執行科報到，入獄服刑。因其在獄中表現良好，獲得縮刑，將於12月1日出獄。

另針對該案，鍾沛君也提起民事求償，一審判朱學恒賠償35萬元，朱男雖不服上訴，但被高等法院駁回確定。

