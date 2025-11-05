朱學恒強吻鍾沛君被判刑入獄 傳表現好獲縮刑 提早出獄時間曝

▲ 圖／翻攝自朱學恒臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

名嘴朱學恒因強吻北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判有期徒刑11月，以及35萬元的民事求償，並在今年1月間發監台北監獄，不過，朱學恒在獄中表現良好，預計在12月1日提早出獄。

據了解，朱學恒在2022年8月6日，與鍾沛君、陳菁徽等人聚餐，期間陳菁徽離開包廂，朱學恒便強吻鍾沛君，後被女方制止，又起身二度強吻。

法院審理，認定朱學恒確實以強暴方式猥褻鍾沛君，且犯後欠缺性別平權意識、態度毫無悔悟，判處有期徒刑1年2月。經上訴二審，改判有期徒刑11月，無緩刑。民事方面，鍾沛君向朱學恒求償500萬，經上訴二審判決，確定朱學恒賠償鍾沛君35萬。

而朱學恒也在今年1月間入獄，由於在獄中表現良好，獲得縮刑處遇，因此原定12月23日出獄，預計提前在12月1日出獄。

