朱學恒強吻鍾沛君遭判11月！因「1理由」獲縮刑…預計明日出監 提前20天恢復自由身
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
名嘴「宅神」朱學恒2022年被爆出在餐廳包廂內，酒後強抱、2度強吻台北市議員鍾沛君，於2024年遭高等法院判刑11月，朱事後發文表示「深自反省」、放棄上訴，全案定讞，並主動申請在今年1月24日入獄服刑。據悉，朱學恒的刑滿日期為今年12月23日，但他在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，獲得縮刑20天處遇，預計明日（12/1）就能提前出獄，重回自由身。
回顧案件，朱學恒被控在2022年8月間某次餐敘，酒後藉由獨處機會，突襲強抱及2度強吻鍾沛君，強制猥褻得逞，期間還表示「反正妳明天也不會記得」等，事後朱辯稱自己當天喝到斷片，完全沒有記憶，但一審依據相關事證，判刑1年2月；朱學恒提上訴，並在二審開庭前，發文稱「深感悔悟」，向鍾沛君表達歉意，二審改判11個月有期徒刑，而朱接受判決結果。至於民事部分，高等法院2025年8月判決朱學恒賠償35萬元確定。
全案定讞後，檢方通知朱學恒於今年2月4日、農曆大年初7報到入監，但他主動申請提前在1月24日入獄獲准，在北監過年吃牢飯；據悉，朱學恒原定12月23日期滿出獄，但他在獄中表現良好，每月累進處遇級數及分數達標，依照《行刑累進處遇條例》規定，有望縮短刑期，獲矯正署核定縮刑20天，已於今（30）日期滿，預計12月1日就能提早出獄。
