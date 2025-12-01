朱學恒提前出獄 暴瘦鞠躬「吐7字」

強制猥褻鍾沛君的朱學恒，判刑入獄表現良好提前出獄。（圖：Youtube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播）

名嘴朱學恒2022年在餐敘中兩度強吻台北市議員鍾沛君，在服刑10個多月後，因為表現良好，今天（1日）提前出獄。朱學恒今天中午11點25分左右走出台北監獄，身形瘦了一大圈，只說「麻煩各位費心了」，並面對媒體鏡頭鞠躬，隨即在另一名黑衣人護送下快速上車離開現場。

2022年8月6日晚間，朱學恒和鍾沛君、立委陳菁徽相約在台北市安和路一家餐廳的包廂聚餐飲酒。當陳菁徽和丈夫離席後，朱學恒竟趁機兩度強吻鍾沛君，甚至伸舌碰觸對方唇部，過程中不顧鍾沛君的反抗，構成強制猥褻。

刑事部分，一審判朱學恒一年2月徒刑，二審改判11個月，並在今年1月24日主動提前到北檢報到入監。民事部分，鍾沛君求償500萬精神撫慰金，民事庭判朱學恒須賠償35萬元。

朱學恒原訂在12月23日刑滿出獄，因為獄中表現良好獲准縮刑，提前在今天重回自由之身。