朱學恒提前出獄「身形瘦一圈」 鞠躬「各位費心了」火速離去
名嘴朱學恒因在2022年8月間發生在餐廳包廂中，強吻國民黨台北市議員鍾沛君遭判11個月定讞，發監執行後，由於他表現良好，獲得縮短刑期的機會，今（1）天提早出獄，上午11點多左右步出台北監獄，鞠躬表示「麻煩各位費心了」隨即離去。
朱學恒2022年在餐敘中兩度強吻台北市議員鍾沛君，還稱「反正妳明天也不會記得」，事後搶先一步到北檢告發自己，卻否認犯案，僅稱酒後斷片，一審依強制猥褻罪遭判有期徒刑1年2個月，朱學恒提上訴改口認罪，甚至在臉書發文道歉，二審改判11個月有期徒刑，還得賠鍾沛君35萬元。
而今年1月24日朱學恒提前報到入監，原本預計刑滿日期為12月23日，不過他在獄中表現良好，獲得縮刑提前22天，今天上午出獄，他身穿黑色外套、戴黑框眼鏡、口罩，身形明顯消瘦一圈，臉上更冒出些許灰白鬍子，他拿下口罩深深一鞠躬表示「麻煩各位費心了」，面對媒體詢問不願多談，隨即搭車離開。
朱學恒鞠躬致意後隨即離去。圖／台視新聞
桃園／綜合報導 責任編輯／網路中心
