朱學恒明天出獄！因「1理由」提前20天重回自由身

名嘴朱學恒2022年被爆出在餐廳包廂內，2度強吻、摟抱國民黨籍台北市議員鍾沛君，並在去（2024）年依強制猥褻罪判刑11個月，並在今年1月24日提早入監執行，本來刑滿日期為今年12月23日，不過因為他在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，獲得獲縮刑處遇，預計明天（12／1）就能出獄，重回自由身。





鍾沛君（左）指控，朱學恒（右）利用餐敘空檔強抱與強吻她。（圖／翻攝「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書）

回顧整起事件，鍾沛君發文揭露2022年餐敘時，朱學恒趁其他人離開後、上前抱住她強吻，得逞後還脫口「反正妳明天也不會記得」，鍾沛君本來用力撇開頭閃躲，沒想到對方又再度強吻，讓她恐懼寫下「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人僵住，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？」同時貼出朱學恒傳切結書，向她道歉的截圖。

鍾沛君恐懼寫下「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人僵住」。（圖／民視新聞資料照）





不過，朱學恒事後聲稱是酒後斷片，還搶先一步到北檢告發自己，鍾沛君也召開記者憤而提告，北檢依強制猥褻罪起訴朱學恒。北院審理時，他起初否認有猥褻一事，但被認定侵害女性自主權且毫無悔意，一審被判1年2個月徒刑；朱不服上訴但改口認罪，還上網張貼道歉文，表達道歉與願意賠償意願，雖雙方仍未達成和解，但法院考量其態度改善改判11月徒刑，因朱未上訴全案定讞。

當時朱學恒聲稱是酒後斷片，搶先到北檢告發自己。（圖／民視新聞資料照）





另外，在民事方面，鍾沛君請求賠償新台幣500萬元，朱學恒起初辯稱是酒力欠佳才觸法，而且犯行僅有數秒、對鍾沛君所造成的精神痛苦應非鉅大，還稱求償金額過高無力負擔，不過法官認為2人均屬高社經地位、社會影響力，駁回上訴二審，朱學恒被判確定賠償精神慰撫金35萬元。值得一提的是，原定在今（2025）年2月4日報到入監的朱學恆，不僅在1月24日主動申請提前12天入監，現在又傳出他將提前出獄。

朱學恆將提前出獄。（圖／民視新聞資料照）





根據矯正署《行刑累進處遇條例》規定，累進處遇進至第三級以上有期徒刑的受刑人，若每月成績總分在10分以上，可依表現縮短刑期，第三級受刑人每執行1個月，就可縮短2日；第二級受刑人每執行1個月，就可縮短4日；第一級受刑人則是每執行1個月，縮短刑期6日。由於學恒屬第三級受刑人，加上他在在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，每月可縮短刑期，原本預計12月23日期滿出監，將提前在12月1日，也就是明天就出獄、重獲自由。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

