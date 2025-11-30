朱學恒明天出獄！強吻鍾沛君判11月 因表現良好獲縮刑

朱學恒涉強制猥褻罪入獄，因表現良好，將在明日提前出獄。（資料畫面）

政治評論員朱學恒2022年在餐敘場合強吻台北市議員鍾沛君，遭法院依強制猥褻罪判刑11月，並於今年1月入監服刑，由於在獄中表現良好，獲得縮刑，將於明（12 月 1 日）提前出獄。

回顧全案，朱學恒於2022年8月間在聚會時2度強吻鍾沛君，經檢方起訴後，一審判處1年2月，二審改判11月，全案在他放棄上訴後確定，並於2025年1月24日入監執行；民事部分則被判須賠償35 萬元。

朱學恒在服刑期間表現良好，累進處遇級數及分數達標，因此每月獲得縮刑，原定於2025年12月23日刑滿，依規縮短至12月1日提前出獄。

