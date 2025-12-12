朱學恒暴瘦20公斤！合體大甲地瓜球「辣妹闆娘」 網：兩隻手變乖巧了

娛樂中心／綜合報導

「宅神」朱學恒因強吻、擁抱台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11個月。因在獄中表現良好，本月1日提前出獄，看出他身形明顯較入獄前消瘦，他後來也透露自己在獄中瘦了20公斤。朱學恒12日出外景開直播拜訪台中大甲知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘Bella合照時雙手放在後方，引發網友熱議「兩隻手變乖巧了。」

朱學恒前往台中大甲知名「手工地瓜球攤」開直播，並訪問辣妹老闆娘Bella。（圖／翻攝自萬事通事務所YouTube）

朱學恒前往台中大甲知名「手工地瓜球攤」開直播，並訪問辣妹老闆娘Bella。（圖／翻攝自萬事通事務所YouTube）

朱學恒出獄後8日開直播請來健身教練大談健身，完全沒聊政治，透露往後直播只談科技和國際。朱學恒12日更換上西裝，出外景開直播拜訪台中大甲知名「手工地瓜球攤」，辣妹老闆娘Bella事後在社群曬出合照，並寫道「朱大瘦了20公斤，而我胖了7公斤，女生就是難搞，胖了心情不好，餓了脾氣不好。」畫面中，只見朱學恒身穿黑色西裝、繫上黑色領帶，看請來相當高大挺拔帥氣；與Bella合照時雙手放在後方，舉止十分紳士。

朱學恒出獄後馬上拜訪台中大甲地瓜球攤，與辣妹老闆娘Bella合照時雙手放在後方，網友熱議「兩隻手變乖巧了。」（圖／翻攝自Bella Threads）

PO文一出，立刻引發許多網友熱議：「兩隻手變乖巧了」、「你現在穿這麼露，他還是這麼規矩，手都放在後面了」、「千萬別跟他喝酒，他會強親你」、「不要一起吃飯，小心性騷犯」、「變態噁男」、「跟他合照要幹嘛」、「妳應該叫他朱哥，千萬別何他一起吃飯，以免他又犯錯」、「他超噁的好嗎！拜託趕快逃跑！」、「朱先生可能是進去減肥的」。

