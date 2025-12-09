朱學恒歸隊開播不碰政治 早8「北監作息」先運動再講歷史

朱學恒出獄後回歸直播台。（翻攝萬事通事務所YouTube）

政治名嘴朱學恒因強吻國民黨台北市議員鍾沛君入獄，表現良好縮刑於1日出獄，坐牢期間朱甩肉20公斤，重返社會火速歸隊，8日一早8點就在YouTube開直播運動，並說自己現在是「北監作息」4點就起床，緊接著他換穿西裝再開直播講歷史，開頭就自嘲：「沒看過自己臉這麼小」，直播內容暫時未與他最熟悉的政治沾上邊。

朱學恒1日出獄被媒體拍到身型瘦了一大圈，昨（8日）首開直播面對頻道粉絲，他表示在獄中瘦身有成，在不到1坪大空間瘦20公斤，轉生「朱學恒2.0」，一早8點就直播，朱透露已養成「北監時間」，清晨4點就起床，他也面對鏡頭感謝還有網友願意看他直播，並表現悔改之心，坦言進去蹲，出來就要變好。

朱學恒隨後又在中午開直播，換掉早上一身運動服，改穿西裝坐在鏡頭前談論商朝歷史，剛開播他也自嘲還不太習慣變瘦，直言沒看過自己在鏡頭前臉這麼小，他透露，監獄飲食預算僅60元，直言在監獄裡面沒有人能過得很爽、怎麼可能吃好喝好，面對網友留言他皮膚變白，朱則表示因為曬不到太陽。

朱學恒因強吻鍾沛君遭判刑11月定讞，今年1月24日入監，原訂12月23日刑滿，但因表現良好獲縮刑，12月1日出獄；在獄中的日子，朱學恒YouTube頻道「萬事通事務所」，直播幾乎由國民黨前立委蔡正元、資深媒體人黃光芹撐場主持，現身作客的則多以藍白政治人物為主。

