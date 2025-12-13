朱學恒直播探店網紅地瓜球 合照爆乳老闆娘！網友笑：變乖了

因涉強制猥褻台北市議員鍾沛君遭刑11個月的「宅神」朱學恒，日前因在獄中表現良好，獲縮短刑期22天提前出獄。朱學恒12日直播探店大甲知名地瓜球攤販，與火辣身材的老闆娘合照時，雙手放在背後，照片曝光後引發網友熱議，不少人網友開玩笑地說，「兩隻手變乖巧了」。

朱學 恒 直播探店網紅地瓜球。（圖／擷取自朱學 恒 YT頻道）

朱學恒2022年在餐敘場合兩度強吻鍾沛君，事後還表示「反正妳明天也不會記得」，最終遭法院依強制猥褻罪判刑11個月定讞。他於今年1月24日入監服刑，原訂刑滿日期為12月23日，但因獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，獲得縮刑處遇，提前於12月1日上午出監。

出監後的朱學恒在YouTube上進行多場直播，內容涵蓋減重20公斤的經驗分享、文化歷史探討、AI科技議題等，唯獨不談政治。12日的直播中，他探訪大甲地瓜球攤販，該攤老闆娘因身材火辣在網路上具有知名度。直播過程中，朱學恒全程與老闆娘保持一定距離。

老闆娘PO與朱學 恒 的合照。（圖／bella.lyj Threads）

老闆娘事後在Threads社群平台分享合照，照片中朱學恒將雙手放在背後，僅稍微傾斜上半身與穿著爆乳上衣的老闆娘合影。照片曝光後，網友們紛紛留言，有人也開玩笑地說，「兩隻手變乖巧了」。

