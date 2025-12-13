朱學恒直播「超兇闆娘」脫罩了！網見合照超急：小心

娛樂中心／李汶臻報導

名嘴朱學恒2022年被爆出在餐敘過程中，兩度強吻、摟抱國民黨籍台北市議員鍾沛君，他今（2025）年12月1日因在獄中表現良好、縮短刑期，提前結束11個月刑期。出關後的他首開直播就大聊獄中生活，更透露自己瘦身20公斤變「朱學恒2.0」。他12日開直播拜訪大甲地瓜球攤，與超兇闆娘的同框照流出吸引大批網友熱議。

台中大甲知名「手工地瓜球攤」地瓜球金黃可口，攤位的另一道養眼風景「超兇老闆娘Bella」，更是吸引不少人慕名而來。朱學恒早在2023年就曾邀請徐巧芯、顏寬恒一同探訪地瓜球攤，時隔2年多他再度回訪，並與超兇闆娘Bella同框直播。直播畫面可見，朱學恒穿著合身西裝套裝，與一旁的闆娘Bella形成強烈反差，闆娘上身布料猛縮水，前襟採抽繩設計、巧妙展現完美曲線。

廣告 廣告

朱學恒直播「地瓜球超兇闆娘」當眾脫罩！聽這句「突卡彈」網見合照急了

朱學恒（右）直播同框地瓜球老闆娘Bella（左）。（圖／翻攝自YT@朱學恒）





直播過程中，兩人閒聊間談及闆娘Bella的妝容，Bella透露自己通常出攤時，化妝都只畫一半，當天特地為了朱學恒畫全妝。當朱學恒詢問「所以今天口罩可以拿下來嗎」，Bella爽快回答「可以啊」，接著當眾脫下口罩露出真面目。闆娘Bella也在直播中表示「我變胖了」，朱學恒忍不住轉頭仔細端詳，竟有些結巴回應說：「還…還好其實」，之後急忙切換話題並用手指向闆娘Bella的老公：「但我覺得老闆變瘦，感覺頭變小了」，還忍不住調侃闆娘：「你該不會打他，把他頭打小了吧」。

值得一提的是，就有人發現整個直播過程中，朱學恒都與闆娘保持一定距離。而闆娘事後也在社群Threads分享同框合影，並公開自己的真實數據寫下：「朱大瘦了20公斤，而我胖了7公斤」。畫面中，朱學恒雙手背在身後，身體微微前傾，整體姿態顯得有些拘謹。畫面流出後，有不少網友湧入留言開酸朱學恒：「站太近小心被強吻」、「妳靠這麼近，要小心呀！」、「兩隻手變乖巧了」。

原文出處：朱學恒直播「地瓜球超兇闆娘」當眾脫罩！聽這句突卡彈「網見私下1照」急了

更多民視新聞報導

肖想「82分潤被拒」罵老闆！女大生抱怨文被砲爛

出國怕被當中國人！他激推1物「不是綠皮護照」

陳玉珍、傅崐萁慘了？他爆「藍營這群人」被惹毛

