朱學恒變了！與露肩美女闆娘合照 網見變化：手規矩了

朱學恒與地瓜球老闆娘保持一段距離。（圖／翻攝自萬事通事務所YT〉





名嘴朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君案，遭法院依強制猥褻罪判處11個月徒刑，今年12月1日出監。朱學恒12日開直播探訪美食，並造訪大甲一處地瓜球攤位，與老闆娘進行訪談合影，在網路上引發討論。

朱學恒於2022年一場餐敘中，兩度強吻時任台北市議員鍾沛君，並說出「反正妳明天也不會記得」等語，事後遭提告。法院審理後，依強制猥褻罪判處11個月徒刑定讞，朱學恒於2025年1月24日入監服刑，原訂12月23日刑滿，但因在獄中表現良好，獲准縮刑，提前於12月1日出監。

廣告 廣告

出監後，朱學恒持續在YouTube開設直播節目，內容多以個人生活、減重經驗及文化、科技議題為主，未再談及政治。12日的直播行程中，他前往大甲探訪地瓜球攤位，受訪的老闆娘因外型亮眼而頗具知名度，直播過程中，朱學恒全程與對方保持距離。

事後，老闆娘也在社群平台Threads分享合照，只見朱學恒雙手放在背後，微微前傾與對方合影。照片曝光後，引來不少網友留言表示「千萬別跟他喝酒」、「手變乖巧了」、「你現在穿這麼露，他還是這麼規矩手都放在後面了」、「不要一起吃飯，小心性騷犯」、「站太近小心被強吻」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

朱學恒出獄了！強吻鍾沛君遭判刑 今恢復自由身

朱學恒強吻鍾沛君被關！傳「表現好」獲縮刑 最快這天出獄

朱學恒趕連假前監所報到 年節超豐盛菜色公開

