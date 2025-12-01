朱學恒重獲自由！整個人暴瘦小一號 鞠躬吐9字心聲

朱學恒今早出獄。圖為他今年初入獄服刑畫面。呂志明攝



宅神朱學恒今（12/1）天出獄，上午11時25分步出台北監獄時，見到大批媒體守候，他先是脫下口罩，表示「麻煩各位費心了」，接著深深一鞠躬，並說「謝謝」，對記者提問「在獄中有懺悔嗎」、「要不要跟被害人道歉？」，沒有回應，即搭車離去。

朱學恒因強吻國民黨台北市議員鍾沛君被法院判刑11月，今年1月24日入獄服刑，因表現良好，縮短22天刑期，今天出獄。他現身時，穿著黑色運動套裝，身形明顯瘦了一大圈，嘴上及下巴留著鬍渣，一旁友人忙著撐起黑傘擋住媒體，護送到車旁。

廣告 廣告

縮短刑期是指受刑人在監執行期間行狀良好，依法縮短其應執行之刑期，朱學恒是「服刑期滿」出獄並非「假釋出獄」，之後不需要向台北地檢署執行科辦理報到，就是一個自由之身。

更多太報報導

前名模涉侵占身障協會公款免押了！士院裁定蕭瑋葶交保500萬、戴電子腳環

攀玉山後四峰失聯5日...退休校長找到了！今晨尋獲倒臥樹叢身亡

跨性別需手術才准換證 祁家威斥「侵害人權」控劉世芳瀆職