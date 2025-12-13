朱學恒「更生人復出」直播遇超辣美女闆娘「雙手很乖」網虧：有求生慾

娛樂中心／綜合報導

「宅神」朱學恒因2022年涉強制猥褻台北市議員鍾沛君遭判刑11個月，今年12月初服刑期滿提前出監後，再度回到公眾視野。近期他重啟YouTube直播節目，主打美食探訪與生活話題，刻意避開政治議題，試圖以不同面貌重新出發。不過，12日的直播內容他在爆乳美女闆娘身旁的「行為」意外引發網路討論。

朱學恒出獄後馬上拜訪台中大甲地瓜球攤，訪問時刻意與辣妹闆娘保持一定距離（圖／翻攝自萬事通事務所YouTube）

當天朱學恒前往台中，直播介紹知名的大甲地瓜球攤位，並與攤位老闆娘Bella進行訪談。老闆娘Bella因外型亮眼、身材火辣，原本在社群平台IG就有一定人氣討論度。直播畫面中，朱學恒不僅全程與對方保持明顯距離，肢體互動相當克制，訪談結束後雙方合影留念，照片隨後也被攤商分享到Threads。

朱學恒與辣妹老闆娘Bella合照時雙手放在後方，網友熱議「兩隻手變乖巧了。」（圖／翻攝自Bella Threads）

合照中可見，老闆娘身穿爆乳低胸上衣展現曲線，而朱學恒則雙手放身後，僅微微前傾合影，動作顯得格外拘謹。照片曝光後，立刻引來大量網友留言，有人笑言「兩隻手很乖」、「這姿勢很有求生慾」，也有人再度提及他過往的司法案件，語帶諷刺地「這次合照的肢體有分寸。」

事實上，朱學恒在2022年因餐敘中兩度強吻鍾沛君，並發表不當言論，讓他形象重挫，最終被法院以強制猥褻罪判刑定讞。今年1月入監服刑後，原定12月下旬出獄，但因服刑期間表現良好，符合相關規定提前於12月1日返家。出獄後積極復出，曾在直播中分享服刑期間瘦身近20公斤的經驗，更在影片中健身，也嘗試以文化、歷史與科技等主題重建頻道內容，試圖想甩去爭議陰影。

