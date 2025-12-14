朱學恒「雙手超乖」合體超兇闆娘？他抓包2端倪批：噁心

娛樂中心／綜合報導

名嘴朱學恒爆出2022年2度強吻、強抱國民黨北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11個月，今年1月服刑後因獄中表現良好、獲縮短刑期，本月已提早出獄。重獲自由的朱學恒近日重啟直播，還因1張與台中火辣老闆娘合照被狠酸「2隻手變乖巧了」，不過電商名人486先生（陳延昶）質疑動機不單純，更點出端倪狠批「這才是最讓我感到噁心和討厭的地方。」

朱學恒近期與超兇老闆娘Bella一起直播，事後合照因「雙手背在身後」引發話題。不過486先生昨（13日）發文指出，「我強烈的懷疑，這會不會是一次公關公司在背後操作的『試水溫』？」認為是非常典型的公關手法。他舉例，提到「暴瘦20公斤」是想在公眾心中建立「他已經受過苦了」的印象，「彷彿在說，看，他已經為自己的錯誤付出了代價」，再透過「換上西裝」、與辣妹闆娘合照時「雙手放在後方，舉止十分紳士」，他直言像是精心設計的畫面，意圖傳遞「已經改過自新、學會了與女性保持距離」的訊息，連肢體語言都變得「乖巧」。

486先生質疑，特別強調暴瘦、雙手乖巧是一種公關手法。（圖／翻攝「萬事通事務所」YouTube）

486先生，雖然無法斷定這些細節是否刻意安排，「但讓我厭惡的是，真正的悔改，難道是靠幾張照片、幾句描述就能證明嗎？」486先生強調，犯錯的人如果能真心反省值得被原諒，每個人都有重新做人的機會。不過他認為「對於性犯罪者，必須有嚴肅的態度」；尤其他在這波討論中，「看到的卻是許多的精心計算，看到的並不是那種讓人動容的真心的反省。這才是最讓我感到噁心和討厭的地方」、「絕不應該是透過公關包裝、輕描淡寫地回到公眾視野」。

486認為，朱學恒有重啟人生的權利，不過他希望看到的是真正自省。（圖／民視新聞資料照）

對此，486先生強調真正「復出」並非暴瘦的體重數字、也不是乖巧雙手姿勢；而是對受害者、社會展現出真誠、持續且可見的行為改變，必須經得起時間的檢驗。他認為，朱學恒有重啟人生的權利，不過他希望看到的是真正自省、而非精心策劃的復出秀，「這種只見算計、不見真誠的態度，才是真正令人心寒和厭惡。」也期待有1個更為真誠公共空間，「而不是一個可以透過公關操作，輕易粉飾太平的舞臺。」同時也感嘆，如果這次復出真的是試水溫，「那麼公眾的反應，將會是最好的溫度計。社會的道德標準，不會因為一個人的體重減輕而降低。」



