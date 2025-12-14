朱宗慶打擊樂團光復糖廠開演 鏟子聲化作最美樂章「歐亞菲板塊音樂會」
花東縱谷國家風景區管理處十二月十三日傍晚在花蓮觀光糖廠辦理的「2025歐亞菲板塊音樂會」。這場音樂盛會由朱宗慶打擊樂團領銜演出，以《板塊邊界的低語》為主題，將地球深處的能量轉化為節奏與樂音（見圖），讓現場觀眾沉浸在震撼人心的聲音交響中。
在音樂會正式開始前，特別規劃的「打擊樂互動體驗」率先登場。約三十位經事前報名的孩子們，在專業老師帶領下，體驗擊奏與節奏合奏，舞台前傳來童真的笑聲與節拍聲，替音樂會前的暖場增添了滿滿能量與動力。
本次音樂會邀請到行政院季連成政務委員、東服中心洪宗楷執行長、交通部觀光署陳玉秀署長、經濟部商業發展署陳秘順副署長、農業部林業及自然保育署朱懿千副分署長、花蓮縣政府觀光處余明勳處長、光復鄉長林清水、台糖公司花東區處張兆民處長等貴賓一同蒞臨欣賞。今年光復地區遭受重創，光復鄉湧入了許多拿著鏟子、水桶在泥地上搶通道路的身影，也成為最真實的災後畫面。
而花蓮觀光糖廠，不論是作為災後前進指揮所、災害應變中心、物資中心，還是今日的音樂會活動場域，都是光復鄉最大的後盾與支持復甦的力量。交通部觀光署這次特別邀請到「朱宗慶打擊樂團」，並以此為靈感，創作限定曲目《鏟子超人》。以鏟子與水桶為樂器，當樂團敲響樂曲的第一聲，全場瞬間安靜仔細聆聽，觀眾時而屏息凝神、時而熱烈鼓掌。壓軸曲目落幕後，全場掌聲如雷，不僅向著樂團，也向所有投入災後重建的「鏟子超人」表達最高敬意，熱絡的氣氛彷彿重新點燃了光復地區的星火。這次活動也特別與經濟部商業發展署合作，其所辦理的市集活動共匯集十家攤商熱情參與，推出超過一二00份限量優惠，民眾憑「數位福袋」即可用十元購買指定優惠商品，回饋在地鄉親，享受滿滿好康！
行政院季連成政務委員說，救災期間，我們看見許多令人動容的畫面。包括來自全臺各地的志工，放下原有的生活走進災區；國軍弟兄們則是第一時間投入救災；以及在困境中仍選擇堅強、不曾放棄的光復鄉親朋友，彼此扶持、一起撐過最艱難的時刻，災後復原工作正一步步完成，交通、安置與環境改善逐漸到位。這場災難雖然帶來傷痛，卻也讓我們深刻感受到人與人之間的溫暖與力量，讓光復鄉在愛與關懷中重新站起來，期待有一天，能把這份溫暖再傳遞出去。」
交通部觀光署陳玉秀署長表示，光復鄉自災情以來一路走到今天，看到許多人陪著光復鄉民們撐過最艱難的時刻，覺得萬分感動。而對觀光署而言，接下來最重要的任務，就是攜手所有觀光產業，把人潮、溫度重新帶回這片土地。今日這場歐亞菲板塊音樂會原訂於十月舉辦，但由於光復鄉災情，與相關單位討論後，我們決定先全力支持災後復原重建工作，再用這場音樂會向大家表達感謝與敬意，所以今天的音樂會不只是表演，更是對這些無名英雄的勉勵，我們希望大家能透過音樂互相感受溫暖，雖然未來仍會有眾多挑戰，但只要我們站在一起、彼此支持，想必能走出低谷。
此外，縱管處也自114年11月1日起至115年2月28日止，攜手東區觀光圈 East of Taiwan推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動也現正熱烈執行當中，凡於東區觀光圈 East of Taiwan 合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1,000元可享雙倍中獎機會。每月均有住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮，特別在光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17、台糖住宿券等獎項，「鏟出幸福獎」更將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及多項驚喜大獎，誠摯邀請大家來一趟花東忘憂行旅、享受花東純淨自然美好慢遊！
更多縱管處的活動與報名資訊詳情，敬請持續關注花東縱谷國家風景區管理處官網與Facebook粉絲專頁。
https://www.erv-nsa.gov.tw/
https://www.facebook.com/tbrocerv/?locale=zh_TW
其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 84
富邦U18》被台灣17歲側投震撼！韓國教頭：在南韓會是第一名
2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天正式開戰，新竹市隊17歲側投王翾祈繳出7局完投勝，率隊以2：1擊敗韓國勁旅京畿道。京畿道總教練宋性洙狂讚：「如果他在韓國，會是青棒第一的側投。」王翾祈今開賽就對崔瑞允投出觸身球，對方連盜2個壘包，並靠金鍵滾地球跑回分數。即便首局就掉分，王翾祈不慌不忙，一路自由時報 ・ 3 小時前 ・ 2
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 18
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 38
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 251
不是第1次！950萬粉絲都在看 柯瑞極限飛越全場三分球空心入網
NBA（National Basketball Association，美國職業籃球聯賽）勇士隊柯瑞（Stephen Curry），昨傷癒復出，他在賽前完成熱身退場時，從球員通道勾手拋出飛越全場三分球技驚全場。太報 ・ 5 小時前 ・ 7
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 8
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 264
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 12
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 250
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 13
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 429
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
獨家》18歲帥兒將出道？ 李㼈「不建議」揭演藝圈環境：死傷一堆
李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 67