朱宗慶打擊樂團前進北市大龍國小 敲響學童音樂夢

朱宗慶打擊樂團啟動校園巡迴列車，前往北市大龍國小進行表演與互動教學

大龍國小學生在朱宗慶打擊樂團團員帶領下，體驗傳統打擊樂器的奧妙

大龍國小學生上臺體驗打擊樂器

大龍國小學生扮演指揮家，與朱宗慶打擊樂團一起演出

朱宗慶打擊樂團在大龍國小進行為期兩天的教學

成立即將滿四十周年的朱宗慶打擊樂團啟動校園巡迴列車，日前前往臺北市大龍國小，進行為期兩天的精彩表演與互動教學。

大龍國小表示，樂團第四代音樂家敲擊出熱情、輕快、青春洋溢的樂曲，主持人在演出過程中穿插介紹各種打擊樂器，像是可以彈奏出美麗音階和旋律的馬林巴琴、鐵琴、定音鼓等；還有無固定音高的樂器，僅能透過敲擊做出音效聲響的大小鼓、三角鐵、鑼鈸、木魚、鈴鼓等。雖然這類樂器僅有單一音高，但仍能透過與其它樂器的配合，為歌曲增添不同的色彩。

廣告 廣告

在講座教學部分，透過主講者的分享，讓師生瞭解一場成功的音樂表演，有許多重要的元素，包括樂器、演奏者、舞臺、演奏形式、觀眾等。主講者還設計有趣的互動遊戲，像是不同學生代表不同音符的歌曲律動遊戲，以及五個手勢代表五種意涵的指揮家遊戲，以遊戲化的方式讓大家輕鬆理解。