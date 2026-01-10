朱宗慶打擊樂團創團40年音樂會 李遠到場慶賀

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）朱宗慶打擊樂團40年音樂會昨晚迎來首演，40年累積化為真實感動。文化部長李遠到場慶賀表示，聽完音樂會最大感想是，未來無論武打片、戰爭片或是愛情片都很適合找朱團去做配樂。

李遠昨晚在音樂會後上台致詞表示，每次聽完朱團音樂會都非常驚訝，「每個團員都非常忙碌，我眼睛都跟不上。」李遠幽默表示他曾去宜蘭看朱團演出擊樂劇場「木蘭」，「從頭到尾都在下雨，但團員沒有停下來，雨實在太大，但我說朱老師還在，我不敢離開。」

李遠表示榮幸和藝文界一起見證朱團創團40年，「朱團是1986年創團，那一年我還在電影公司拍電影，拍的是『恐怖份子』，我想哪天拍電影可以用朱團的音樂當電影配樂，不但適合戰爭片，武打片，運動片，當然也是愛情片。」

朱宗慶打擊樂團40週年音樂會「X：面對世界的力量」，演出曲目全數為量身打造的委託創作曲目，別具意義。上半場都是朱團帶著走遍世界各地巡演的拿手曲目，張瓊瓔的「射日」更是上半場焦點；下半場則是約翰．帕沙達斯（John Psathas）的「愛的流轉」，帕沙達斯也親自帶著家人們到台灣聆聽。

朱宗慶昨晚在音樂會後上台介紹四代團員，包括第一代跟他一起打拼的「四大天王」吳思珊、黃堃儼、何鴻棋與吳珮菁；中生代包括盧煥韋、陳宏岳、戴含芝與高瀚諺等，大家互相道謝，承擔，氣氛溫馨，也代表朱宗慶打擊樂團從個人意志到團體共治的接班布局已經開展。

2026朱宗慶打擊樂團40週年音樂會「X：面對世界的力量」今天下午在台北國家音樂廳還有一場，特別的是，這一場朱團邀約過去40年曾經在朱團工作過的夥伴「回娘家」，朱宗慶也寫信表示希望大家可以寫下自己的名字，「我想與大家相認道謝，也希望跨時空的夥伴們有機會認識，因為朱團產生更多連結。」（編輯：李亨山）1150110