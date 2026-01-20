朱宗慶打擊樂團啟動國際巡演 直奔東歐雙節壓軸

甫與近7千名觀眾共度40週年重要時刻，朱宗慶打擊樂團幾乎沒有停下腳步，僅休息1天便整裝再出發，啟程前往東歐展開2026年國際巡演首航，以「蛻變2.0」之姿首訪克羅埃西亞與斯洛維尼亞，並受邀擔任兩大國際打擊樂節的閉幕壓軸演出。

朱宗慶打擊樂團今年1月2日迎來成立40週年，分別在台灣北、中、南舉辦4場《X：面對世界的力量》40週年音樂會。由橫跨4代、共20位團員演出7首全數為樂團委託創作的作品，從經典代表作到世界首演新作，呈現40年來不斷前行的創作能量，也宣告樂團「蛻變2.0」的新階段，演出獲得滿場共鳴。

創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，北、中、南4場演出中，團員全力以赴的瞬間以及觀眾在演後真誠而熱烈的分享讓他深受感動，因為40年來的堅持與努力真的被看見、被理解了。他也感謝近7千名觀眾一路同行，強調樂團將秉持初衷，「永遠再出發」。

正因40週年是重新起跑的起點。朱團在1月18日高雄場40週年音樂會演出結束後，團員僅休息1天，便於1月20日晚間啟程，展開2026年首度國際巡演，1月24日將登上克羅埃西亞國際打擊樂節(IPEW)舞台，隔日1月25日則在斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節獻藝，並擔任2場藝術節的閉幕演出，對於國際擊樂界的發展與交流都具有指標性的意義，也為今年朱團國際巡演敲下第一聲響！(編輯：宋皖媛)