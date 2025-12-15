朱宗慶打擊樂團於光復糖廠開演 鏟子聲化作最美樂章 「歐亞菲板塊音樂會」振奮演出
（記者張芸瑄／綜合報導）於本（114）年12月13日傍晚，光復地區湧入眾多觀眾，共同參與由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處(下稱縱管處)在花蓮觀光糖廠辦理的「2025歐亞菲板塊音樂會」。這場音樂盛會由朱宗慶打擊樂團領銜演出，以《板塊邊界的低語》為主題，將地球深處的能量轉化為節奏與樂音，讓現場觀眾沉浸在震撼人心的聲音交響中。
在音樂會正式開始前，特別規劃的「打擊樂互動體驗」率先登場。約30位經事前報名的孩子們，在專業老師帶領下，體驗擊奏與節奏合奏，舞台前傳來童真的笑聲與節拍聲，替音樂會前的暖場增添了滿滿能量與動力。
本次音樂會榮幸邀請到行政院季連成政務委員、行政院東部聯合服務中心洪宗楷執行長、交通部觀光署陳玉秀署長、經濟部商業發展署陳秘順副署長、農業部林業及自然保育署朱懿千副分署長、花蓮縣政府觀光處余明勳處長、花蓮縣光復鄉林清水鄉長、台灣港務股份有限公司花蓮港務分公司林清富港務長、台糖公司花東區處張兆民處長等貴賓一同蒞臨欣賞。今年光復地區遭受重創，光復鄉湧入了許多拿著鏟子、水桶在泥地上搶通道路的身影，也成為最真實的災後畫面，而花蓮觀光糖廠，不論是作為災後前進指揮所、災害應變中心、物資中心，還是今日的音樂會活動場域，都是光復鄉最大的後盾與支持復甦的力量。故交通部觀光署這次特別邀請到「朱宗慶打擊樂團」，並以此為靈感，創作限定曲目《鏟子超人》。以鏟子與水桶為樂器，當樂團敲響樂曲的第一聲，全場瞬間安靜仔細聆聽，觀眾時而屏息凝神、時而熱烈鼓掌。壓軸曲目落幕後，全場掌聲如雷，不僅向著樂團，也向所有投入災後重建的「鏟子超人」表達最高敬意，熱絡的氣氛彷彿重新點燃了光復地區的星火。這次活動也特別與經濟部商業發展署合作，其所辦理的市集活動共匯集 10家攤商熱情參與，推出超過1,200份限量優惠，民眾憑「數位福袋」即可用 10元購買指定優惠商品，回饋在地鄉親，享受滿滿好康！
行政院季連成政務委員說：「救災期間，我們看見許多令人動容的畫面。包括來自全臺各地的志工，放下原有的生活走進災區；國軍弟兄們則是第一時間投入救災；以及在困境中仍選擇堅強、不曾放棄的光復鄉親朋友，彼此扶持、一起撐過最艱難的時刻，災後復原工作正一步步完成，交通、安置與環境改善逐漸到位。這場災難雖然帶來傷痛，卻也讓我們深刻感受到人與人之間的溫暖與力量，讓光復鄉在愛與關懷中重新站起來，也期待有一天，能把這份溫暖再傳遞出去。」
交通部觀光署陳玉秀署長也表示：「光復鄉自災情以來一路走到今天，看到許多人陪著光復鄉民們撐過最艱難的時刻，覺得萬分感動。而對觀光署而言，接下來最重要的任務，就是攜手所有觀光產業，把人潮、溫度重新帶回這片土地。今日這場歐亞菲板塊音樂會原訂於十月舉辦，但由於光復鄉災情，與相關單位討論後，我們決定先全力支持災後復原重建工作，再用這場音樂會向大家表達感謝與敬意，所以今天的音樂會不只是表演，更是對這些無名英雄的勉勵，我們希望大家能透過音樂互相感受溫暖，雖然未來仍會有眾多挑戰，但只要我們站在一起、彼此支持，想必能走出低谷。」
此外，縱管處也自114年11月1日起至115年2月28日止，攜手東區觀光圈 East of Taiwan推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動也現正熱烈執行當中，凡於東區觀光圈 East of Taiwan 合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿500元，即可登錄發票參加抽獎；滿1,000元可享雙倍中獎機會。每月均有住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮，特別在光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17、台糖住宿券等獎項，「鏟出幸福獎」更將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及多項驚喜大獎，誠摯邀請大家來一趟花東忘憂行旅、享受花東純淨自然美好慢遊！
更多縱管處的活動與報名資訊詳情，敬請持續關注花東縱谷國家風景區管理處官網與Facebook粉絲專頁。
