朱宗慶打擊樂團迎來40週年 「共好」推動臺灣打擊樂
被公認為「臺灣第一支專業打擊樂團」朱宗慶打擊樂團，今天(2日)迎來成立40週年的重要里程碑，樂團新人事布局也在今天正式交棒。年度音樂會《X：面對世界的力量》將於9日晚間於國家音樂廳首演，樂團並為第12屆臺灣國際打擊樂節（TIPC）以及擊樂劇場《六部曲》等計畫努力，邁入40週年的朱宗慶打擊樂團2.0版，持續讓全世界感受到打擊樂的悸動。
朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶笑說，40年說長很長，說快也是很快，但他的心態依舊保持在27歲，他闡述新的願景是「共好、永續、生態系」，以「共好」推動臺灣打擊樂生態系永續發展，樂團將從演出團隊，逐步轉化為平臺、育成者、國際連結者，並強化臺灣作為世界打擊樂重鎮的文化影響力。
朱宗慶打擊樂團新任團長由第二代團員盧煥韋接任，盧煥韋說他最佩服朱宗慶老師的地方在於，這些關於打擊樂的遠大願景，其實早在朱老師1982 年取得奧地利維也納音樂院打擊樂演奏家文憑返國後，就已經在心中擘劃。
即將於1月9日（五）晚間於台北國家音樂廳首演的40週年音樂會《X：面對世界的力量》。在曲目安排上，藝術總監朱宗慶就整體氛圍形塑的考量進行調整，由原定6首曲目調整為7首，全數為樂團的委託創作作品。上半場由三首樂團世界巡演的旗艦作品組成，分別是：雷瓦提（Gérard Lecointe）〈三部曲3 Epilogues〉、科申斯基（Gene Koshinski）〈超越彎折BeyonD the bEnd〉，以及張瓊櫻〈射日Solar Myth〉。下半場則包含兩首駐團作曲家的力作：帕沙達斯（John Psathas）〈愛的流轉…before andafter love...〉（世界首演），櫻井弘二（Koji Sakurai）〈熱帶振盪效應M.J.O.E.F.X.〉；以及兩首團員創作：新任團長盧煥韋在2021年發表的作品〈探 Seek〉，還有新任二團助理藝術總監高瀚諺特別將迎接樂團40週年之作－2025新版擊樂劇場《泥巴》－其中講述樂團發展軸線的曲目〈熾途〉，改寫成20人演奏版本的〈熾途：聲脈相連Fiery Path〉，以「四代同團、四代同臺」之姿，展現出朱宗慶打擊樂團40年來的傳承歷史，直指「永續」的未來願景。
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 15
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 54
蔡依林跨年最終場自嘲「秀逗」！突唱周董這首歌激喊：全場反應比較大
天后蔡依林（Jolin）昨（1）日於台北大巨蛋完成「Pleasure」演唱會最終場，適逢跨年檔期，她在舞台上演唱多首出道以來的經典代表作，其中由周杰倫為她創作的〈說愛你〉再度掀起全場高潮。由於蔡依林與周杰倫過去曾因「雙J戀」緋聞引發高度關注，相關選曲與現場反應也讓不少歌迷聯想到過往話題，成為演唱會後討論焦點之一。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 29
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 15
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 10
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 天前 ・ 20
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 60
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 20
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 5
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
郭書瑤跨年拋震撼彈！牽手甜喊「能共度2026的人」真實身分曝光
郭書瑤（瑤瑤）與金陽、前「SpeXial」以綸分手後，日前被爆與乾哥「玖壹壹」春風（洪瑜鴻）緋聞，不過雙雙否認。日前受訪坦承已單身7年的她，今（31）日無預警在社群平台曬出一段牽手影片，並曖昧寫下「遇到了能攜手共度2026的人」，只是影片最後卻出現反轉結局，真相也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
台東跨年A-Lin狂跳針「東！帶我走」 爆笑場面網笑翻：要多醉啦～到底～
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台東跨年演唱會《東！帶我走》請來張惠妹、A-Lin、戴愛玲等大咖歌手輪番上陣，與觀眾歡慶2026到來。其中張惠妹和A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
超狂！砸9億大巨蛋開唱完美落幕 蔡依林親曝「加場可能性」
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導天后Jolin蔡依林唱完三場大巨蛋，耗資9億的表演完美畫下句點，原本健康有如「巧虎」的Jolin，坦言睡眠時間有點混亂，現在則想馬上預約SPA療程，至於接下來去哪裡開唱？蔡依林只說，看哪裡塞得下這麼多觀眾。民視 ・ 8 小時前 ・ 6
歷經5次手術！蕭亞軒中國跨年「手臂扎針穿幫」唱跳18分鐘粉看哭
娛樂中心／巫旻璇報導「時尚舞后」蕭亞軒（Elva）暌違13年重返湖南衛視跨年舞台，12月31日晚間於海口五源河體育場完成復出首秀。她一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組曲，全程採取「開麥實唱」方式挑戰高強度唱跳，不僅展現穩定狀態，也在演出尾聲向歌迷喊話「演唱會見」，被視為正式揭開2026年全球巡迴演唱會序幕。然而，舞台上的光芒背後，也藏著令人動容的細節。鏡頭特寫中可見，蕭亞軒手臂仍貼著留置針膠布痕跡，顯示身體仍處於恢復階段。即便如此，她仍選擇站上跨年舞台，以最嚴格的演出規格完成復出演出，對舞台的投入與堅持，讓不少觀眾看了直呼鼻酸。民視 ・ 1 天前 ・ 4
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3