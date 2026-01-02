朱宗慶打擊樂團迎來40週年 「共好」推動臺灣打擊樂

40週年專書《核心10問：朱宗慶打擊樂團．40年關鍵》（朱宗慶打擊樂提供）

大合照（朱宗慶打擊樂團提供）

被公認為「臺灣第一支專業打擊樂團」朱宗慶打擊樂團，今天(2日)迎來成立40週年的重要里程碑，樂團新人事布局也在今天正式交棒。年度音樂會《X：面對世界的力量》將於9日晚間於國家音樂廳首演，樂團並為第12屆臺灣國際打擊樂節（TIPC）以及擊樂劇場《六部曲》等計畫努力，邁入40週年的朱宗慶打擊樂團2.0版，持續讓全世界感受到打擊樂的悸動。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶笑說，40年說長很長，說快也是很快，但他的心態依舊保持在27歲，他闡述新的願景是「共好、永續、生態系」，以「共好」推動臺灣打擊樂生態系永續發展，樂團將從演出團隊，逐步轉化為平臺、育成者、國際連結者，並強化臺灣作為世界打擊樂重鎮的文化影響力。

朱宗慶打擊樂團新任團長由第二代團員盧煥韋接任，盧煥韋說他最佩服朱宗慶老師的地方在於，這些關於打擊樂的遠大願景，其實早在朱老師1982 年取得奧地利維也納音樂院打擊樂演奏家文憑返國後，就已經在心中擘劃。

即將於1月9日（五）晚間於台北國家音樂廳首演的40週年音樂會《X：面對世界的力量》。在曲目安排上，藝術總監朱宗慶就整體氛圍形塑的考量進行調整，由原定6首曲目調整為7首，全數為樂團的委託創作作品。上半場由三首樂團世界巡演的旗艦作品組成，分別是：雷瓦提（Gérard Lecointe）〈三部曲3 Epilogues〉、科申斯基（Gene Koshinski）〈超越彎折BeyonD the bEnd〉，以及張瓊櫻〈射日Solar Myth〉。下半場則包含兩首駐團作曲家的力作：帕沙達斯（John Psathas）〈愛的流轉…before andafter love...〉（世界首演），櫻井弘二（Koji Sakurai）〈熱帶振盪效應M.J.O.E.F.X.〉；以及兩首團員創作：新任團長盧煥韋在2021年發表的作品〈探 Seek〉，還有新任二團助理藝術總監高瀚諺特別將迎接樂團40週年之作－2025新版擊樂劇場《泥巴》－其中講述樂團發展軸線的曲目〈熾途〉，改寫成20人演奏版本的〈熾途：聲脈相連Fiery Path〉，以「四代同團、四代同臺」之姿，展現出朱宗慶打擊樂團40年來的傳承歷史，直指「永續」的未來願景。