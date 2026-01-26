朱宗慶打擊樂團首登克羅埃西亞、斯洛維尼亞舞臺
（記者卓羽榛臺北報導）宗慶打擊樂團40週年啟動國際巡演，首度造訪東歐兩國，受邀參與克羅埃西亞國際打擊樂節（International Percussion Ensemble Week, IPEW），以及斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節（BUMfest International Percussion Groups Festival），由兩藝術節藝術總監伊格˙列斯尼克（Igor Lešnik）與坦謝（Dejan Tamše）與主辦團隊高度禮遇接待。
當地時間1月24、25日，樂團分赴兩藝術節，擔任壓軸演出，兩場演出皆獲得跨國打擊樂社群與當地觀眾熱烈迴響，爆棚掌聲與口哨聲不絕於耳，展現兩國民眾特有的熱情！成功完成東歐巡演後，打擊樂團預計於臺灣時間27日晚間返國，繼續以「2.0」之姿展開打擊樂的演奏、教學、研究、推廣工作，並投入第12屆TIPC臺灣國際打擊樂節各項籌辦事宜。
本次樂團造訪克羅埃西亞與斯洛維尼亞兩大藝術節－IPEW克羅埃西亞國際打擊樂節與斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節，以世界巡演旗艦作品「動能∞無限」（Energy∞Infinite）經典委託創作曲目為基礎，展現打擊樂的多重樣貌與無限可能。包括法國作曲家雷瓦提（Gérard Lecointe）〈三部曲〉（3 Epilogues）、美國作曲家科申斯基（Gene Koshinski）〈超越彎折 BeyonD the bEnd〉、臺灣作曲家張瓊櫻〈射日〉，以及法國作曲家賽瓊奈（Emmanuel Séjourné）〈吸引力之二〉（斯洛維尼亞場次）等，皆是樂團40年來千錘百鍊、多次演出的招牌經典；而新任團長盧煥韋所創作的〈探〉，以及新任二團助理藝術總監高瀚諺所寫的〈菜市仔〉，則展現了樂團團員們使用自身文化語彙回應擊樂世界的深厚實力。
對於本次樂團赴東歐演出之意義，藝術總監朱宗慶表示：「40週年後，我們以「蛻變2.0」的面貌來面對世界，並設定目標，希望能夠走得更深、更遠、更廣。本次東歐巡演，樂團首赴克羅埃西亞與斯洛維尼亞，成功與世界各地的擊樂社群產生連結，希望接下來，進而能創造『共好』的大環境，促進打擊樂生態系的永續。」
