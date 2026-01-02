朱宗慶打擊樂團40年 新任團長盧煥韋：再次出發

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）朱宗慶打擊樂團成軍40年，團長由第二代團員盧煥韋接任，盧煥韋表示他感謝大於壓力，「我擁有整個團隊的支持，未來將延續樂團培育人才與持續創新的精神，繼續跟時代接軌。」

盧煥韋今天在樂團40周年音樂會記者會上表示，40年不是回顧過去，而是要再出發，「40年對於一個樂團來說，非常不容易。除了創辦人朱宗慶的創見與支持，還有太多的人在不同的時刻，投入時間精力，把人生重要的一部分交託給朱宗慶打擊樂團，這是讓我最感動的地方。」

在經歷「倒數1000天計畫」，朱宗慶打擊樂團今天正式完成新人事布局，由第二代團員盧煥韋接任團長，第二代團員陳宏岳接任副團長，第三代團員戴含芝接任一團助理藝術總監，第三代團員高瀚諺接任二團助理藝術總監。

創辦人暨藝術總監朱宗慶日後將與同屬第一代的四位資深團員吳思珊、吳珮菁、何鴻棋與黃堃儼象徵性地將鼓棒交出，同步成為樂團的核心後盾。

盧煥韋表示，他18歲就進入朱團，一轉眼就快30年，「謝謝朱老師還有團隊的信任，鋪好平坦的道路，我的任務是與時代對話完成更多不可能的挑戰。」盧煥韋說，樂團40歲不是回顧過去，而是要再次出發，「謝謝大家願意跟我們一起邁上下一段的旅程。」

朱宗慶表示，打擊樂團發展已經從「團隊」走向「平台」，「個人的好不是真的好，必須建立一個完整的藝術生態，讓創作、人才與觀眾共同成長。」朱宗慶說樂團已建構出從「40年級」到「90年級」跨越五十歲、四個世代的共融組合，「這種跨年齡層的碰撞與熱情，正是樂團維持生命力的核心。」

朱團40週年音樂會曲目全數為樂團的委託創作，充滿代表性，最後將首演高瀚諺以擊樂劇場提煉完成的「熾途：聲脈相連」，以「四代同團、四代同台」之姿，展現朱團40年來的傳承並邁向永續的願景。朱宗慶打擊樂團同步發布最新形象影片以及出版專書，持續鼓動擊樂。

40週年音樂會「X：面對世界的力量」將於1月9日及10日在台北國家音樂廳，1月17日在台中國家歌劇院大劇院，1月18日在高雄衛武營音樂廳舉行。（編輯：張銘坤）1150102