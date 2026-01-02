朱宗慶打擊樂團40歲 「JPG 2.0」正式交棒

（記者卓羽榛臺北報導）在經歷「倒數1000天計畫」的兩年多累積，朱宗慶打擊樂團於2026年1月2日，迎來成立40週年的重要里程碑。先前公布的新人事布局，也正式於40週年當日交棒：由第二代團員盧煥韋接任團長、第二代團員陳宏岳接任副團長、第三代團員戴含芝接任一團助理藝術總監，以及第三代團員高瀚諺接任二團助理藝術總監。藝術總監朱宗慶，日後將與同屬第一代的四位資深團員：吳思珊、吳珮菁、何鴻棋與黃堃儼，一起成為樂團的核心後盾，為新一代的決策，給予深厚的支持基礎。



同時，朱宗慶打擊樂團也披露了最新形象影片，以擊樂音符的顆粒感出發，幻化成牽起眾人的線，展現20位團員與藝術總監朱宗慶凝聚了對於音樂的熱情，最終傳達給全世界！另外，樂團也發行了40週年專書《核心10問：朱宗慶打擊樂團．40年關鍵》以及瓷林特別設計的40週年紀念器皿，加上日前已公布的年度音樂會《X：面對世界的力量》、第12屆臺灣國際打擊樂節（TIPC）以及擊樂劇場《六部曲》等計畫，40週年的朱宗慶打擊樂團，已成功轉身為「JPG 2.0」，持續讓全世界感受到擊樂的原始悸動！



藝術總監朱宗慶表示，40年說長很長，說快也是很快：「好像不久前才跟大家宣布『倒數1000天』，怎麼一眨眼就到了這天了！」樂團過去每5年都會有一次較大的團慶計畫，但40週年的特別不同：「借用尼采的『精神三變』來形容，樂團40年的發展已歷經『駱駝、獅子、嬰兒』階段，此刻，我們所思所想的，是要回歸初心和原始的存續本能，然後發揮更大的價值與影響力。」



面對即將於1月9日（五）晚間於台北國家音樂廳首演的40週年音樂會《X：面對世界的力量》，打擊樂團正在進行關鍵的最後排練階段。在藝術總監朱宗慶「好還要更好」、「2.0不是口號」的要求下，團員們各個繃緊神經，加練再加練，務使舞台呈現的當下瞬間，即可讓觀眾感受到「2.0」蛻變/傳承的力量。

此外，在曲目安排上，藝術總監朱宗慶也就整體氛圍形塑的考量進行了調整，由原定六首曲目調整為七首，依然全數為樂團的委託創作作品。上半場由三首樂團世界巡演的旗艦作品組成，分別是：雷瓦提（Gérard Lecointe）〈三部曲3 Epilogues〉、科申斯基（Gene Koshinski）〈超越彎折BeyonD the bEnd〉，以及張瓊櫻〈射日Solar Myth〉。下半場則包含兩首駐團作曲家的力作：帕沙達斯（John Psathas）〈愛的流轉…before andafter love...〉（世界首演），櫻井弘二（Koji Sakurai）〈熱帶振盪效應M.J.O.E.F.X.〉；以及兩首團員創作：新任團長盧煥韋在2021年發表的作品〈探 Seek〉，還有新任二團助理藝術總監高瀚諺特別將迎接樂團40週年之作－2025新版擊樂劇場《泥巴》－其中講述樂團發展軸線的曲目〈熾途〉，改寫成20人演奏版本的〈熾途：聲脈相連Fiery Path〉，以「四代同團、四代同台」之姿，展現出朱宗慶打擊樂團40年來的傳承歷史，直指「永續」的未來願景。

