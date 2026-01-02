朱宗慶打擊樂團40週年交棒 音樂會《X》見證JPG2.0

走過40年、完成「倒數1000天計畫」，朱宗慶打擊樂團於2026年1月2日迎來成立40週年里程碑，正式宣告完成世代交棒，並以40週年音樂會《X：面對世界的力量》，以及由周東彥操刀的《擊線·無限》形象影片，宣告樂團全面邁入「JPG 2.0」的新階段。

朱宗慶打擊樂團歷經長達兩年多的「倒數1000天計畫」，於40週年之際同步完成新世代交棒布局。第一代資深團員吳思珊、吳珮菁、何鴻棋與黃堃儼轉為核心後盾角色，由第二代團員盧煥韋接任團長、陳宏岳出任副團長，第三代團員戴含芝與高瀚諺，分別接下第一團與第二團助理藝術總監重任，象徵樂團正式轉身為「JPG 2.0」。

廣告 廣告

朱宗慶在40週年記者會上表示，一個夢想堅持40年，就是一種藝術。他回顧，打擊樂從一開始相對陌生，逐步走到舞台中央，「這個過程一切是一步一腳印累下來的」，無論在作品、人才培育或與觀眾之間的累積，都是長時間一點一滴完成。

談及未來，朱宗慶指出，台灣是一個高度包容的社會，給予樂團持續前行的機會與掌聲。他強調，樂團的目標不只是把自己做好，「如果只有一個團隊好，沒有什麼了不起」，唯有整個打擊樂界與藝文界能夠「共好」，生態系彼此連結，才能真正永續，也期盼未來能看到更多藝術團隊迎來40週年。

在世代交棒布局上，朱宗慶以年級比喻，從創辦人的四年級、第一代五年級、第二代六年級、第三代七年級，到第四代八、九年級，形成將近50歲跨度的世代組合，共同追求同一個目標。朱宗慶：『(原音)我們在這新的團隊的承接之後。就今天開始，他們要承擔更多的團務，那麼這4位資深團員他們不是退場，他們退後一步，我退後兩步，跟我之間變成一個核心的後盾，這些非常重要的。』



走過40年、完成「倒數1000天計畫」，朱宗慶打擊樂團於2026年1月2日迎來成立40週年里程碑，正式宣告完成世代交棒。第二、三代成員承擔團務重任。(江昭倫 攝)

卸任團長吳思珊表示，40週年最想感謝的是朱宗慶創辦打擊樂團，「開創台灣打擊樂歷史，也改變很多人的一生」。她認為這次交棒不只是傳承，更是一種創新，並透露音樂會將演出世界首演作品《愛的流轉》，把長年累積的能量回饋給觀眾。她也向新世代團員喊話，強調資深團員仍會在旁支持，期盼在新世代帶領下，共同邁向「朱團2.0」。

新任團長盧煥韋分享，他18歲進朱團，在朱團完成許多人生第一次，接任團長同樣是人生重要的第一次。他表示，內心的感謝大於壓力，不緊張是因為知道背後有整個團隊支持，期許未來能延續樂團培育人才、持續創新的精神，在演奏與創作上與時代接軌。盧煥韋：『(原音)我覺得樂團40歲不是回顧過去，而是要再次出發再出發，然後謝謝前輩們為我們鋪好的道路，也謝謝大家願意跟我們一起邁向下一段的旅程，對我們永遠是再出發』

邁向40週年的關鍵演出，是將於1月9日在台北國家音樂廳首演的40週年音樂會《X：面對世界的力量》，曲目全數為委託創作作品，包括世界首演作曲家約翰．帕沙達斯（John Psathas）的《愛的流轉》。朱宗慶指出，「X」在科技界象徵未知與蛻變，代表勇敢面對未來的態度，面對世界快速而劇烈的變化，樂團選擇持續出發。

此外，40週年專書《核心10問：朱宗慶打擊樂團，40年關鍵》與瓷林設計的紀念禮盒也同步推出，共同見證朱宗慶打擊樂團邁入「JPG 2.0」的全新篇章。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

朱宗慶打擊樂團迎40週年 從「朱宗慶時代」邁向團隊共治新篇章