朱宗慶迎40週年 《X》音樂會明年1月巡演

記者黃朝琴／臺北報導

朱宗慶打擊樂團40週年音樂會《X：面對世界的力量》，明年1月9至18日北中南巡演，以「X」為主軸，象徵探索未知與突破界限，其中6首曲目全數是樂團的委託創作曲目，分別代表樂團不同發展階段，集40年大成，帶樂迷一窺朱團形塑風格的功夫，展現永遠再出發的蛻變精神。

文化部臺灣品牌團隊「朱宗慶打擊樂團」，2026年1月2日即將迎來創團40週年紀念日，宣布推出40週年音樂會《X：面對世界的力量》，透過6首曲目代表6個階段，從曲目回望40年樂團形塑之路，讓觀眾一窺樂團從創團至今，蛻變與探索未來世界的自信。

廣告 廣告

《X：面對世界的力量》音樂會1月9日晚間7點半與1月10日下午2點半在臺北國家音樂廳，1月17日晚間7點半於臺中國家歌劇院大劇院，以及1月18日下午2點半於高雄衛武營音樂廳演出。其中，2首為當代經典和樂團招牌曲目；有2首為持續調整、重煉、進化的經典舊作；還有2首曲目專為40週年音樂會全新創作。

朱宗慶打擊樂團宣布推出40週年音樂會《X：面對世界的力量》。（朱團提供）

6首曲目代表6個階段，從曲目回望40年樂團形塑之路。（朱團提供）