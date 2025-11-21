（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】日本靖國神社崇敬奉賛会「台湾慰霊研修交流團」一行22人，21日抵達高雄，由高雄市關懷台籍老兵文化協會接待。協會理事長朱家煌表示，疫情後台日民間交流逐漸活絡，特別是在二戰歷史記憶、軍事文化資產保存與和平教育方面，雙方互動更為頻繁。台灣不僅常組團赴日參與慰靈祭，日本民間團體也積極來台了解台籍老兵歷史，增進雙方理解與友誼。

參訪團在高雄旗津戰爭與和平紀念館參觀後，先在紀念碑公園聆聽導覽人員介紹當地歷史，再進入館內參觀台籍軍人戰時文物、文件與影像資料。朱家煌指出，透過展示與導覽，日本參訪團能更完整理解台灣在二戰中的歷史背景及老兵經歷，對雙方在歷史教育與文化保存上的交流具有重要意義。

廣告 廣告

此次交流團行程安排四天，除了高雄旗津戰和館外，還將前往高雄保安堂、台南飛虎將軍廟，並到屏東恆春鵝鑾鼻潮音寺祭拜巴士海峽戰死者，以表達對歷史與先烈的敬意。朱家煌表示，透過這類交流，不僅讓日本團員了解台灣的戰爭記憶，也有助於強化雙方在軍事文化資產保存、歷史研究與和平教育的合作。

朱家煌強調，高雄壽山在二戰期間曾是日軍三大要塞之一，南進基地的重要戰略地位至今仍留存完整軍事遺構，如坑道、框舍、穹窖、槍砲陣地及防空洞，雖部分由國軍沿用，但隨軍隊縮編，許多工事逐漸被遺忘。他指出，台日雙方可藉此進一步交流保存經驗，共同維護戰爭歷史文化資產，也讓年輕世代理解和平的重要性。

參訪團成員表示，透過專業導覽與實地參觀，不僅增進對台灣歷史的理解，也感受到台日雙方在和平與文化交流上的共同努力。朱家煌期待未來持續推動更多台日民間合作活動，讓歷史教育與文化資產保存工作向下扎根，深化雙方友誼。

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com

朱家煌推動台日軍事文化資產交流 接待日本靖國神社慰靈交流團來高雄 - https://www.watchmedia01.com