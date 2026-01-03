朱家軍搶進台北市！國民黨兩前發言人將跨區聯合競選

前國民黨發言人鄧凱勛（左起）、楊智伃、康晉瑜

國民黨前主席朱立倫擬推青年參選明年縣市議員選舉，黨前發言人楊智伃與鄧凱勛動向受關注。據了解，楊智伃有意參選松信區，鄧凱勛則有意參戰港湖區議員，鄧凱勛也將臉書封面照改為競選宣傳照，將與楊智伃一起聯合競選。

楊智伃日前在網路直播表示，一開始不肯定，畢竟沒有豐厚的家庭背景，靠自己出來打拚，但就是因為有這些非常謹慎的部分，所以下定決心之後反而會更勇敢往前衝，「我現在已經下定決心，就是要去幫民眾，就是要為國民黨發聲」。

鄧凱勛則在去年12月27日更換臉書封面，並強調，希望能將過去的歷練轉化為實質的力量，無論服務的角度如何轉換，我不會忘記我的初衷，任何需要我來打拚的地方，「我都在」。楊智伃也在底下留言，

黨內人士指出，這次外傳投入港湖參選市議員的鄧凱勛年僅31歲，由阿嬤撫養長大，為減輕家庭負擔，大學時期就從民代服務處實習生做起，由最基礎開始歷練，曾任地方黨職、國會助理，累積豐富的基層服務與政策溝通能力，也立定投入選舉為社會服務的想法。

黨內人士進一步表示，鄧凱勛擔任青年團執行長期間，擁有好人緣，受到各界肯定，加上台風穩健，進一步出任發言人，期間不僅與時任智庫副執行長凌濤共同揭發勞動部就安基金弊案，反惡罷時更帶領黨內青年上街頭宣講近百場，是黨內年輕世代的「即戰力」；與這次同樣有志於參選市議員的前發言人楊智伃相似，兩人也將聯合競選，發揮年輕世代充沛的活力與戰鬥力。

黨內人士也分析，港湖選區人口結構多元、產業聚落密集，既有科技產業與通勤族群的交通壓力，也有老社區更新、公共安全、托育與長照等迫切需求；若鄧凱勛最終力拼在港湖參選，將以「年輕、活力、有戰力」切入，回應港湖居民在生活品質、都市治理與公共資源分配上的期待。

