朱家軍楊智伃參戰！藍北市松信新人6搶2 徐巧芯：都是一時之選

台北市松山信義區成藍營一級戰區，包括國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、國民黨立委徐巧芯辦公室主任陳暉等有意角逐，另一位國民黨前發言人楊智伃今（8日）也正式宣布參選，新人「6搶2」。國民黨立委徐巧芯表示，都是一時之選。

徐巧芯今在臉書發文說，最近忙著在過年前到市場走走，從2018年投入民代工作起，無論是不是選舉年，她每年都會在過年前到各大市場發紅包袋、春聯，與各位鄉親拜年，也感謝大家一年以來的支持，謝謝信義南松山的朋友們總是給予這麼熱情的回應。

徐巧芯說，今年適逢議員選舉年，與台北市議員秦慧珠、民政黨參選人許甫等在市場相遇，互道恭禧。今天在吳興市場，碰到國民黨松山信義市議員參選人楊智伃，還有她的好戰友、桃園市議員凌濤陪著懇託，這才知道原來楊智伃今天正式宣布參選。徐說，剛好在逛市場，立刻買了一把蒜，祝福楊心想事成。

她表示，人家都說松山信義市議員參選人大爆炸，看來每一位都有特色，都是一時之選。選民會做出最有智慧的選擇，而參選人們努力讓選民選擇自己，這就是民主的價值。有競爭，也有合作，最重要的是團結一致，發揮戰力，讓2026年國民黨可以旗開得勝。

楊智伃說，若沒有民意的基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，現已準備好代表年輕世代傳承戰力。至於會不會找前國民黨主席朱立倫站台，楊智伃說接下來會邀請非常多重量級來賓一起來推薦自己。

