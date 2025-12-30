朱岩蘭從紀錄片到劇情片 累積國際影展肯定再推新作

【記者蔡富丞／台北報導】由導演朱岩蘭執導的電影《空姐復仇記》日前完成全片拍攝，劇組隨即舉辦殺青宴，主要演員與幕後工作人員齊聚一堂，為歷時多月的拍攝工作畫下階段性句點。該片目前已進入後期製作階段，未來上映及影展規畫將陸續對外公布。

朱岩蘭近年在影像創作領域表現受到矚目。她首次執導紀錄片《老娘就要這麼活》，即在國際影展嶄露頭角，一舉獲得 8座國際影展獎項，作品以貼近生命經驗的觀察角度，描繪女性在現實處境中的選擇與掙扎，奠定其創作風格。其後首度執導劇情片《一起一起》，亦在多個國際影展獲獎，累計勇奪 11座國際獎項，成功從紀錄片創作跨足劇情長片領域。

廣告 廣告

圖說：《空姐復仇記》劇照。（照片/朱岩蘭提供）

此次完成拍攝的《空姐復仇記》，延續朱岩蘭長期關注女性生命書寫的創作主軸，故事以空服員為核心角色，描寫一名女性在職涯與人生低潮中重新面對自我、尋找出口的過程。作品以情感層次與人物內在轉折為重心，並未著重傳統類型片的復仇框架，而是透過細膩敘事呈現角色成長。

殺青宴現場，朱岩蘭感謝全體演員與工作人員在拍攝期間的投入與配合，並表示，每一部作品都是一次重新理解人與世界的過程。她也指出，從紀錄片到劇情片的創作歷程，讓她更加確信影像能夠承載真實情感，並與觀眾產生連結。

隨著拍攝正式殺青，《空姐復仇記》後續將投入剪輯、配樂與後期製作。從《老娘就要這麼活》、 《一起一起》到此次新作，朱岩蘭持續以影像關注女性生命經驗，其創作走向與新片表現，也備受影壇關注。