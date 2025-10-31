朱延平感嘆稱許不了奇人

朱延平（左）、褚明仁一起話當年，分享與許不了的回憶。（陳俊吉攝）

台灣喜劇巨星許不了的遺作《小丑與天鵝》，40年後數位修復重映再現風華，該片導演朱延平和國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁一起話當年，朱延平回憶：「電影上映的第二天，出品人吳功打來說有一個好消息跟一個壞消息，好消息是票房火爆了，壞消息是許不了人走了。」

影迷都知道，許不了的死與毒品、黑道、利益充滿糾葛，朱延平形容，許不了最紅的時候，自己1年拍7部片，全是許不了主演，「大檔期都是許不了，他通吃，都是演兄弟製作的戲，因為他都是演流浪漢、底層的，都是拍這種低成本，就可以賣5、6000萬，甚至過億。」

許不了嗎啡中毒極深，曾在片場休克，後來毒癮大到連黑道跟醫生都怕，都禁止他去打，朱延平說：「他為了解毒癮，騙醫生說胃痛，就把止痛藥當嗎啡打，因為劑量不夠，1天打了100多針，拍戲時身上都是膿包，戲服要一直換，1天可以換3套。」

沒上戲時，許不了總是整個人萎靡在角落，一直用台語喊：「射！」要注射打藥，可奇怪的是，當他一上戲登台，馬上又變成銀幕裡活力十足的超級諧星，連導演兼師父的朱延平都百思不得其解，完全是奇人。

喜劇泰斗淒涼托孤

更妙的是，許不了晚年沒錢卻又大手大腳，朱延平回憶說：「那時候許不了想在死前把錢花完，1個晚上召了7個女人，啥也沒幹，就講故事，因為他吸毒無法正常性生活。結果呢，連那個飯店的老闆都叫上自己的女兒來接，甚至許不了司機的女兒都來陪。」

朱延平跟許不了有太多共同回憶，無奈後期多半是淒涼滄桑，朱延平說：「記得有天在拍杭州南路1間麵攤的戲，一堆路人圍著看，突然許不了跑來抱我，說他活不久了，希望幫忙照顧他女兒，後來他女兒在新加坡結婚，我也飛去當主婚人。」