朱德剛巡演苦日子也要笑 獲熱烈迴響

在花蓮生活過日子，真的不輕鬆。這些年天災一波接一波，考驗的不只是土地，還有人心。

相聲是一種源自中國北平的說唱藝術，以「說、學、逗、唱」為主要表現手法，透過幽默、諷刺和誇張的語言，反映社會現象或講述故事，目標是引人發笑。由中華民國紅十字會主辦，結合朱德剛老師的相聲藝術，十六日晚間在玉里鎮藝文中心進行一場「苦日子也要笑」的表演，用相聲陪伴鄉親過年。

相聲大師朱德剛身為花蓮人，心疼家鄉、也放不下鄉親，應紅十字會邀請，在花蓮玉里、新城、吉安連辦三場「苦日子也要笑」巡演，用笑聲陪大家走過不容易的時刻。

朱老師表示，苦日子裡更需要笑聲，就算生活再難，也要抬起頭，笑給老天看。昨晚在玉里鎮藝文中心進行第一場次的表演，獲得鄉親熱烈迴響，場內座無虛席、笑聲不斷，在這當下似乎所有的憂鬱陰霾都拋至九霄雲外，即使劇終人散亦見開懷笑聲。

鎮長龔文俊表示，感謝朱德剛老師及紅十字會的用心，為玉里鎮帶來不一樣的藝術文化，讓南花蓮的鄉親與都會區沒有距離。公所未來會持續努力在心靈糧食上補給，不論是藝術還是多元文化的詮釋演繹，提升玉里鎮軟實力的基礎。