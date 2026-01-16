朱恩緯餐飲業轉職永慶房屋收入翻倍漲 揭密「千萬業績」心法



「從月收三萬到年薪百萬，選對行業很重要！」28歲的朱恩緯，回首過去在餐飲業當正職與汽車業當業務助理的時光，工作高工時、高消耗體力，但領到的卻是三萬多元的固定薪水。這讓他深刻體悟，若要提升收入改善生活品質，勢必要趁年輕轉換跑道，選擇一份努力能直接反映在收入上的專業，其中業務領域的工作，具有業績獎金的優勢，更有機會挑戰高收入。

跨領域挑戰房仲 朱恩緯收入翻倍成長

在評估車業、保險與房地產後，朱恩緯看準房屋具有「獨特性」且是客戶人生重要里程碑的特質，毅然決定跨入房仲業。評估自己並無房地產經驗，需要一個能穩定學習、一步步累積實力的起點，因此他選擇了提供完善保障制度與教育訓練的永慶房屋，提供業務新人前12個月每個月5萬元的收入保障（現已調升為前12個月每月保障6萬元），讓他能專心投入學習，減輕經濟上的負擔。

入職初期，朱恩緯曾擔心無法獲得客戶的肯定，但還好永慶房屋有專屬一對一師徒制度與團隊合作文化，讓他不必一人獨自摸索，在師父的指導與鼓勵下，朱恩緯秉持著「業務要看長遠」的信念，持續精進學習專業知識、服務好每一位客戶。

朱恩緯加入永慶房屋第三年便達成百萬年薪里程碑，2025年雖然房市降溫，但業績依然突破1000萬元。(永慶房產集團提供)

隨著專業與經驗的累積，朱恩緯入行第三年便達成百萬年薪里程碑。2025年房市雖降溫，但他卻憑藉團隊互助與精準分工，創下全年累積業績突破1000萬元的個人紀錄，單月最高收入更突破20萬元，與過去在餐飲業的收入相比有天壤之別，他分享，好成績是團隊互助的最佳寫照，他偏向開發型業務，主管則擅長銷售，雙方明確專業分工、彼此補位，放大成交效率。

永慶房屋強調團隊互助與專業分工，團隊攜手服務好客戶，提高成交效率。（永慶房產集團提供）

AI 找房超便利 提升工作效率加速成交

朱恩緯認為，這幾年AI的運用越來越廣泛，生活中的大小事情都要問AI，現在找房子也可以問AI！永慶房屋快速導入AI找房服務，消費者可以透過「i特助」夠根據自身的需求發問，AI會自動完成房屋推薦服務，同時還能整理房屋特色，找房精準又輕鬆。

而「永慶AI智能教練」則正是近年工作效率提升的關鍵，AI會自動幫助經紀人員整理出今日的重點工作項目，像是流程提醒、案件進度，業務新人也能加速上手，減少大量行政與書面作業，將時間留給真正需要人與人溝通的服務環節。

堅持誠實服務：挑戰全「薪」人生

對朱恩緯而言，「誠實服務」是職涯穩健的核心，他分享，曾有買方在意社區過往狀況，卻未被其他房仲清楚告知，他主動提醒風險，即使可能因此少賺一筆，也堅持先替客戶把關。對他而言，短期利益不如長期互信誠實重要，這才是能讓職涯走得久、走得穩的關鍵。

面對想轉職挑戰業務工作的人，朱恩緯建議選擇能安心成長的環境，永慶房屋品牌大、資源多、客源穩，更提供業務新人首年每月6萬元收入保障的「永慶薪自由」徵才方案，讓沒有經驗的新人都可以好好學習。此外，永慶房屋近期更宣布將在雙北市大力展店，已確定2026年將於新北市土城區、新莊區各新展1店，朝350店邁進。朱恩緯分享，只要在完善的培訓下打好基礎，未來的收入天花板，絕對能由自己掌控。