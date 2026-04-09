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即時中心／黃于庭報導

民進黨北市中山大同議員初選勝出、外號「牛糞博士」的朱政騏，涉嫌在擔任立委何志偉助理期間，於其立院辦公室拍攝機敏資料，傳送給中共黨政人士，綠營火速撤銷其參選資格並開除黨籍。據悉，該名人士為中共統戰媒體《海峽導報》新聞中心主任王煒，甚至已在台活動超過10年。對此，陸委會回應，政府已於2025年暫停該報駐點資格。

根據《自由時報》報導，具有濃厚統戰色彩的《海峽導報》，長期對台進行滲透，該報社務委員林靖東，過去也曾被查出收受中共資金、捏造假民調，意圖介入台灣選舉，進一步影響結果。

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經檢調追查，朱政騏曾於2022年收受2萬元人民幣報酬，翻拍「密」級PDF文件給王煒；不僅如此，他還有一隻「專用手機」，王煒要求以該設備作為傳送資料的單一管道，試圖躲避國安單位監控。

對此，陸委會回應，針對疫情後中國媒體記者來台駐點，由主管機關文化部會同陸委會依規定採專案申請、個案評估許可方式，並透過移民署聯審會機制審查，目前有7家11人中媒記者在台駐點。

事實上，《海峽導報》先前爭議不斷，多次介入台灣國內事務，我國政府已於2025年宣布，暫停該媒體來台駐點，至今未恢復也未接獲相關申請。陸委會強調，將會同文化部加強要求駐點記者，須確實遵守政府法令規範，若涉違法將依法嚴處。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／朱政騏幕後主使者曝光！「這統戰媒體」竟已駐台16年 陸委會出手了

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